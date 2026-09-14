Το δεκαμελές επιτελείο συνεργατών του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό

Η νέα εποχή στον Ολυμπιακό φέρνει αλλαγές και στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, το οποίο πλέον θα αποτελείται από δέκα άτομα. Με την έλευση των τεσσάρων συνεργατών του Βάσκου προπονητή, το επιτελείο διαμορφώνεται πλήρως, ενσωματώνοντας νέους επαγγελματίες δίπλα στους ήδη υπάρχοντες Έλληνες συνεργάτες.

Ο προπονητής Αλγκουαθίλ έχει επιλέξει τους στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι τον ακολουθούν από προηγούμενες θητείες του, ενώ παράλληλα διατηρεί και ενισχύει την ελληνική παρουσία στο επιτελείο, δημιουργώντας ένα συνεκτικό σύνολο για την υποστήριξη της πρώτης ομάδας.

Οι στενοί συνεργάτες του Βάσκου προπονητή

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού φέρνει μαζί του τέσσερα άτομα που αποτελούν τον στενό του κύκλο συνεργατών. Πρόκειται για επαγγελματίες με τους οποίους έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και την εφαρμογή της φιλοσοφίας του.

Συγκεκριμένα, ο 53χρονος Ισπανός Ιμπόν Πενιαγκαρικάνο αναλαμβάνει τον ρόλο του αναλυτή. Ο Πενιαγκαρικάνο βρισκόταν στο πλευρό του Αλγκουαθίλ καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του τόσο στη δεύτερη όσο και στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, γεγονός που υποδηλώνει μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία.

Οι νέες προσθήκες σε βασικούς ρόλους

Στο επιτελείο του Αλγκουαθίλ εντάσσεται και ο Αρκάιτζ Λακάμπρα, ο οποίος θα εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή. Ο Λακάμπρα είχε συνεργαστεί με τον Βάσκο τεχνικό και κατά τη θητεία του στην Αλ Σαμπάμπ, φέρνοντας εμπειρία από την κοινή τους πορεία.

Επιπλέον, ο Σεντρίκ Τιούς αναλαμβάνει τη θέση του γυμναστή, προσθέτοντας τις γνώσεις του στον τομέα της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών. Ο τομέας των τερματοφυλάκων ενισχύεται με την παρουσία του Μίκελ Σαϊθάρ ως νέου γυμναστή τερματοφυλάκων. Ο Σαϊθάρ, όπως και ο Λακάμπρα, ήταν συνεργάτης του Αλγκουαθίλ στην Αλ Σαμπάμπ και έρχεται να αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Αγριογιάννη.

Η ελληνική παρουσία στο τεχνικό επιτελείο

Παρά τις νέες προσθήκες, το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού διατηρεί μια ισχυρή ελληνική παρουσία, με έξι Έλληνες επαγγελματίες να συμπληρώνουν το δεκαμελές σχήμα. Αυτοί οι συνεργάτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία και υποστήριξη της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μουρίκης συνεχίζει στον ρόλο του γυμναστή, ενώ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος παραμένει ως βοηθός προπονητή. Στους βοηθούς προπονητή τερματοφυλάκων συναντάμε τον Μάκη Βενιαμίν, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης του Παναγιώτη Αγριογιάννη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ομαλή μετάβαση στον συγκεκριμένο τομέα.

Εξειδικευμένοι ρόλοι και αναλυτές

Το επιτελείο συμπληρώνεται με εξειδικευμένους ρόλους που είναι απαραίτητοι για τη σύγχρονη ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Λιούγκος αναλαμβάνει καθήκοντα γυμναστή αποκατάστασης, φροντίζοντας για την ταχεία επιστροφή των ποδοσφαιριστών μετά από τραυματισμούς και την πρόληψη αυτών.

Τέλος, την ομάδα των αναλυτών ενισχύουν οι Γιάννης Βογιατζάκης και Ιωσήφ Λουκάς. Οι δύο αναλυτές θα συμβάλλουν στην λεπτομερή μελέτη των αντιπάλων και της απόδοσης της ομάδας, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία στον προπονητή Αλγκουαθίλ και το υπόλοιπο επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta