Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπρούνο Καμπόκλο

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ο Μπρούνο Καμπόκλο αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα. Ο Βραζιλιάνος σέντερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο, το οποίο φτάνει συνολικά τα τρία εκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μία περίοδο που απομένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου της EuroLeague.

Η επιστροφή του Βραζιλιάνου σέντερ

Ο Μπρούνο Καμπόκλο, ένας παίκτης με εμπειρία, επιστρέφει στη Χάποελ Τελ Αβίβ ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας. Η κίνηση αυτή δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να συνεχίσει την ενίσχυσή του, παρά το γεγονός ότι η έναρξη της EuroLeague πλησιάζει.

Η υπογραφή του Καμπόκλο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επιδιώκει να καλύψει κενά και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στη νέα σεζόν. Ο Βραζιλιάνος σέντερ έρχεται να προσφέρει λύσεις στην φροντ λάιν της ομάδας.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά μέσα, ο Μπρούνο Καμπόκλο συμφώνησε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για ένα διετές συμβόλαιο. Η συνολική αξία αυτής της συμφωνίας ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της μεταγραφής για τον σύλλογο.

Αυτό σημαίνει ότι ο Βραζιλιάνος παίκτης αναμένεται να εισπράττει 1,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει την επένδυση της ομάδας στις ικανότητες και την εμπειρία του Καμπόκλο, προσδοκώντας να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της.

Ο ρόλος του στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη

Ο Μπρούνο Καμπόκλο επιστρέφει στην ομάδα υπό την καθοδήγηση του προπονητή Δημήτρη Ιτούδη. Ο βασικός λόγος της απόκτησής του είναι να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τζόναθαν Μόντλεϊ. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην ομάδα.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ θα κληθεί να προσφέρει την εμπειρία και τις ικανότητές του στο παιχνίδι κάτω από το καλάθι. Η συμβολή του θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της ρακέτας της Χάποελ Τελ Αβίβ, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ.

Η περσινή του παρουσία στην Ντουμπάι BC

Την περασμένη αγωνιστική χρονιά, ο Μπρούνο Καμπόκλο είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Ντουμπάι BC. Εκεί, συμμετείχε σε 11 αγώνες, καταγράφοντας συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία.

Στα παιχνίδια αυτά, ο Βραζιλιάνος σέντερ είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους και 3,1 ριμπάουντ ανά αγώνα. Αυτή η εμπειρία του προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην πορεία του, πριν την επιστροφή του στην ομάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ για τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta