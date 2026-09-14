Θα δείτε την Κόμο του Δουβίκα και όλη την ευρωπαϊκή δράση τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό πρόγραμμα προσφέρει πλούσια ποδοσφαιρική δράση, με αναμετρήσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες από τη Serie A της Ιταλίας, την Premier League της Αγγλίας και τη LaLiga της Ισπανίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία της Κόμο, της ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάσος Δουβίκας.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στη Serie A με την Κόμο

Το βλέμμα των Ελλήνων φιλάθλων στρέφεται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Serie A, όπου η Κόμο, με τον Τάσο Δουβίκα στη σύνθεσή της, δίνει έναν σημαντικό αγώνα. Η ομάδα της Κόμο υποδέχεται την Πάρμα σε μια αναμέτρηση που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Κόμο και την Πάρμα είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:30. Οι τηλεθεατές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά αυτή τη συνάντηση θα πρέπει να συντονιστούν στο κανάλι Magenta Sport 3, το οποίο θα μεταδώσει την αναμέτρηση.

Άλλες σημαντικές αναμετρήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος

Παράλληλα με το παιχνίδι της Κόμο, η Serie A προσφέρει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις την ίδια ημέρα. Στις 19:30, την ίδια ώρα δηλαδή με τον αγώνα του Τάσου Δουβίκα, η Τορίνο φιλοξενεί τη Ρόμα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η τηλεοπτική κάλυψη για την αναμέτρηση της Τορίνο με τη Ρόμα θα γίνει από το κανάλι Magenta Sport 2, προσφέροντας μια ακόμα επιλογή για τους τηλεθεατές. Η δράση στο ιταλικό πρωτάθλημα δεν σταματά εκεί, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα βραδινό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, αργότερα το βράδυ, στις 21:45, η Ίντερ θα αντιμετωπίσει την Ουντινέζε. Αυτός ο αγώνας, που κλείνει το πρόγραμμα της Serie A για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Magenta Sport 1.

Η Premier League στην Αγγλία

Το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων μεταφέρεται και στην Αγγλία, όπου η Premier League έχει επίσης προγραμματίσει μια αναμέτρηση για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Στις 22:00, η Λιντς θα υποδεχθεί τη Νιούκαστλ σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι έντονο και ανταγωνιστικό.

Οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα της Λιντς με τη Νιούκαστλ. Η τηλεοπτική μετάδοση αυτής της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθεί από το κανάλι Novasports Prime, ξεκινώντας ακριβώς στις 22:00.

Δράση και στην ισπανική LaLiga

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Premier League, στις 22:00, υπάρχει δράση και στην Ισπανία, με ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της LaLiga. Η Βιγιαρεάλ θα κοντραριστεί με την Μπέτις σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται θέαμα και αγωνία.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπέτις, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του ισπανικού πρωταθλήματος, θα είναι διαθέσιμη για τους τηλεθεατές. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το κανάλι Magenta Sport 3 League, προσφέροντας μια ακόμα επιλογή για τους λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko