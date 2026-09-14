Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της super league μετά την 4η αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μετά τη νίκη του επί του Παναιτωλικού με 3-0 στο ΟΑΚΑ. Η επικράτηση αυτή, στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έφερε τους “πράσινους” μόνους στην πρώτη θέση, εκμεταλλευόμενοι τις απώλειες βαθμών των βασικών τους αντιπάλων, ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στην κορυφή

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έφτασε εύκολα στο 4/4 στο ξεκίνημα της φετινής Super League, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για την κατάκτηση του τίτλου. Η νίκη επί του Παναιτωλικού με 3-0 στο ΟΑΚΑ ήταν καθοριστική, καθώς του επέτρεψε να απολαύσει τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Η ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού θεωρείται αδιαμφισβήτητη, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να δείχνει ικανή να κάνει πρωταθλητισμό φέτος. Η ψυχολογία της ομάδας έχει ενισχυθεί σημαντικά από τις «γκέλες» της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ενόψει της συνέχειας της Super League. Ο Ταμπόρδα αναδεικνύεται διαρκώς πρωταγωνιστής, ενώ ο Ουναΐ θύμισε γιατί ήταν η μεγάλη επιθυμία των οπαδών του «τριφυλλιού», συμβάλλοντας στην άνετη επικράτηση επί του αήττητου Παναιτωλικού και στο «στρογγυλοκάθισμα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι απώλειες της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, εμφάνισε για ένα ακόμη εκτός έδρας ματς φέτος μία ανεξήγητη χαλαρότητα. Παρά την υπεροχή της στο παιχνίδι για μεγάλα διαστήματα και τη δημιουργία ενός «τσουβαλιού» ευκαιριών, η Ένωση έμεινε στο ένα γκολ και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έχασαν ανεπανάληπτες ευκαιρίες για το γκολ της νίκης στο φινάλε της αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε σε ένα ακόμη «δώρο» προς τους αντιπάλους της, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει ήδη στο +4 στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά από νωρίς.

Τα προβλήματα του Ολυμπιακού

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, ενώ έχασε με τραυματισμό και τον αρχισκόρερ της, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, γεγονός που δείχνει ότι χρειάζεται χρόνο για να βρει τους ρυθμούς της.

Με πολλούς νέους παίκτες στο ρόστερ και την ενδεκάδα του, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι δεν έχει την απαραίτητη χημεία από τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα. Αυτή η έλλειψη χημείας αναδείχθηκε από τον ΟΦΗ, ο οποίος κατάφερε να πάρει το διπλό με 1-0 στο «Καραϊσκάκης», αφήνοντας τους Πειραιώτες στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο κερδισμένος ΠΑΟΚ

Από τους κερδισμένους της 4ης αγωνιστικής αναδείχθηκε και ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το ντέρμπι με τον Άρη με το «καθαρό» 2-0, παρότι δεν έπιασε υψηλή απόδοση. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στον ΠΑΟΚ περισσότερο χρόνο μπροστά του, καθώς είναι και αυτός μία νέα ομάδα με νέο προπονητή.

Παρά τις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ βρίσκει τρόπο να παίρνει νίκες, έχοντας χάσει ουσιαστικά μόνο από τον Παναθηναϊκό. Στο συγκεκριμένο ματς με τον Παναθηναϊκό, όλα είχαν πάει ανάποδα για τον ΠΑΟΚ, καθώς αγωνιζόταν από νωρίς και με 10 παίκτες, γεγονός που καθιστά την πορεία του στην 4η αγωνιστική ακόμα πιο θετική.

Με πληροφορίες από: Newsit