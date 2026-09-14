Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πρωταθλητής στο US Open, κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο Grand Slam της χρονιάς

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αναδείχθηκε πρωταθλητής στο US Open, επικρατώντας του Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ σε έναν τελικό που διήρκεσε 3 ώρες και 32 λεπτά. Για τον Γερμανό τενίστα, το 2026 είναι η χρονιά του, καθώς κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο Grand Slam της καριέρας του μέσα σε διάστημα τριών περίπου μηνών, μετά τον θρίαμβο στο Roland Garros τον Ιούνιο. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την κατάκτηση του US Open για τον 29χρονο Ζβέρεφ, ο οποίος ζει τις πιο όμορφες στιγμές της καριέρας του.

Η πορεία προς τον τίτλο και το τελικό σκορ

Ο 29χρονος Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε του Μπεν Σέλτον με επιμέρους σκορ 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2. Ο Γερμανός τενίστας μπήκε δυνατά στον αγώνα, εκμεταλλευόμενος λάθη του αντιπάλου του. Το πρώτο σετ άνοιξε και έκλεισε με δύο διπλά λάθη από τον Σέλτον, τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικά στην εξέλιξή του.

Στο εναρκτήριο game, ο Σέλτον έδωσε το break στον Ζβέρεφ και με τον ίδιο τρόπο ο Γερμανός είδε τον Αμερικανό να του κάνει δώρο στο set point του 9ου game, διαμορφώνοντας το 6-3. Ενδιάμεσα, ο Ζβέρεφ χρειάστηκε μόνο στο 6ο game να επιστρέψει από το 0-30 για να κάνει το 4-2, με τον Σέλτον να περιορίζεται σε δύο άνευ ουσίας love game.

Η μάχη του δεύτερου σετ και η αντίδραση του Σέλτον

Στο δεύτερο σετ, ο Ζβέρεφ πήρε αρχικά το προβάδισμα, παρά την πίεση του Σέλτον. Ο Αμερικανός, ωστόσο, ισοφάρισε γρήγορα, και οι δύο τενίστες συνέχισαν game-game. Ο Σέλτον, με έναν άσο και ένα backhand winner, πέτυχε το 4-3 και στη συνέχεια, με δύο άσους και forehand winners, ισοφάρισε σε 4-4 games. Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι το 6-6, οδηγώντας τους στο tie break.

Στο tie break, ο Ζβέρεφ πραγματοποίησε ένα σερί 5-0. Παρόλο που ο Σέλτον πίεσε και μείωσε σε 5-2 με δύο λάθη, υπέπεσε κι εκείνος σε περαιτέρω λάθη, με αποτέλεσμα το 7-2 στο tie break και το 2-0 στα σετ υπέρ του Ζβέρεφ. Στο τρίτο σετ, ο Αμερικανός τενίστας έβγαλε αντίδραση, καταφέρνοντας να κάνει το μοναδικό του break στο ματς την πιο κατάλληλη στιγμή. Με το σκορ στο 6-5 υπέρ του, «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του και μείωσε σε 2-1 σετ.

Η οριστική επικράτηση του Ζβέρεφ και η ιστορική διάσταση

Αμέσως μετά την αντίδραση του Σέλτον, ο Ζβέρεφ «σίγησε» και πάλι το γήπεδο. Ξεκίνησε το τέταρτο σετ με break και βρήκε ένα δεύτερο, κλείνοντας εύκολα τον τελικό με το υπέρ του 3-1. Με την κατάκτηση του US Open, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγινε ο πρώτος Γερμανός που κατακτά τον τίτλο μετά τον Μπόρις Μπέκερ από το μακρινό 1989, μια επιτυχία που πέτυχε πανάξια.

Ο Γερμανός τενίστας, τρεις μήνες και έξι ημέρες μετά τον πρώτο του major τίτλο στο Roland Garros, σήκωσε και το τρόπαιο του US Open, μπαίνοντας σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ τενιστών που έχουν κατακτήσει τους πρώτους δύο τίτλους τους την ίδια χρονιά. Συγκεκριμένα, ο Ζβέρεφ έγινε ο τέταρτος τενίστας στην ιστορία που το πετυχαίνει αυτό και ο δεύτερος για τον 21ο αιώνα, μετά τον Γιανίκ Σίνερ. Πρώτος το είχε κάνει ο Αμερικανός Τζίμι Κόνορς το 1974, ενώ το 1977 στα χνάρια του βάδισε και ο Γκιγιέρμο Βίλας, ο οποίος σήκωσε Roland Garros και US Open, όπως ακριβώς και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η εξόρκιση των εφιαλτών και η ανοδική πορεία του Σέλτον

Παράλληλα, ο Ζβέρεφ ξόρκισε τους εφιάλτες από την προηγούμενη παρουσία του σε τελικό στο US Open το 2020. Τότε, με αντίπαλο τον Ντομινίκ Τιμ, είχε προηγηθεί με δύο σετ, όμως ο Αυστριακός είχε σηκώσει το τρόπαιο. Η φετινή του επιτυχία στις ΗΠΑ αποτελεί μια προσωπική δικαίωση για τον Γερμανό.

Από την πλευρά του, ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος ήταν πρωτάρης σε τελικούς Grand Slam, δεν κατάφερε να φανεί αντάξιος των απαιτήσεων ενός τέτοιου τελικού, με εξαίρεση το τρίτο σετ. Στις ΗΠΑ, ονειρεύονταν να δουν δικό τους παίκτη να κατακτά τον τίτλο έπειτα από 23 χρόνια και τον Άντι Ρόντικ. Παρά την ήττα του, ο 23χρονος Σέλτον θα δει άνοδο πέντε θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη και θα πετύχει νέο career high, φτάνοντας στο Νο.4 του κόσμου τη Δευτέρα 14/9, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο παγκόσμιο τένις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko