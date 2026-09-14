Ισοπαλία για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Φαμαλικάο, πρωταγωνιστής ο Φώτης Ιωαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Φαμαλικάο, μένοντας στην ισοπαλία με σκορ 1-1, σε έναν αγώνα που είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Φώτης Ιωαννίδης, που πέρασε ως αλλαγή, κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προηγήθηκαν τα «λιοντάρια», ενώ ο Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε βασικός για τη Φαμαλικάο. Η ομάδα του Ρούι Μπόρζες δέχτηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, παρότι αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω.

Ο ελληνικός «εμφύλιος» στην Πορτογαλία

Ο αγώνας ανάμεσα στη Φαμαλικάο και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας χαρακτηρίστηκε ως ελληνικός «εμφύλιος» στην Πορτογαλία, λόγω της παρουσίας του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Κούτσια. Ο Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε βασικός για τη Φαμαλικάο, αλλά αντικαταστάθηκε στο 60ο λεπτό και δεν κατάφερε να βρει το τέταρτο γκολ του στη σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, ο Φώτης Ιωαννίδης, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, μπήκε στο παιχνίδι από τον πάγκο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η είσοδός του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς είχε άμεση συμμετοχή στο τέρμα της ομάδας του.

Η είσοδος του Ιωαννίδη και το προβάδισμα της Σπόρτινγκ

Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε αλλαγή στο 64ο ή 65ο λεπτό, με τον προπονητή της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες, να τον ρίχνει στην «αρένα» για να δώσει πνοή στο επιθετικό παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Ο Ιωαννίδης δικαίωσε την επιλογή του προπονητή του λίγο αργότερα.

Συγκεκριμένα, στο 78ο λεπτό, ο Φώτης Ιωαννίδης ανατράπηκε στην περιοχή από τον Μπόντο, κερδίζοντας πέναλτι για την ομάδα του. Ο Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση της «άσπρης βούλας» και στο 81ο λεπτό έγραψε το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στα «λιοντάρια».

Ευκαιρίες και αποβολή πριν την ισοφάριση

Πριν από το γκολ της Σπόρτινγκ, οι φιλοξενούμενοι είχαν δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο 12ο λεπτό, ο Λουίς Γκιγέρμε έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας της Φαμαλικάο, Κάρεβιτς, είχε σωστή αντίδραση και έσωσε την εστία του. Στο 26ο λεπτό, η Σπόρτινγκ πανηγύρισε γκολ σε προσπάθεια του Γκονσάλβες, όμως αυτό ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR για χέρι. Ο Κάρεβιτς συνέχισε να έχει σωστές τοποθετήσεις, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Οι συνθήκες έγιναν ακόμα πιο ευνοϊκές για τη Σπόρτινγκ στο 88ο λεπτό, όταν η Φαμαλικάο έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπένεϊ. Παρόλα αυτά, η Φαμαλικάο δεν έχασε την πίστη της για ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο 86ο λεπτό, ο Αράντα με εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Η απρόσμενη ισοφάριση στις καθυστερήσεις

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα της Σπόρτινγκ, η Φαμαλικάο κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Στο 90ο +1' ή 90ο +2' λεπτό, ο Ινάσιο της Σπόρτινγκ σημείωσε αυτογκόλ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Έτσι, η γηπεδούχος ομάδα πανηγύρισε έναν απρόσμενο βαθμό.

Με αυτή την ισοπαλία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχασε την ευκαιρία να διευρύνει το σερί νικών της και παρέμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Ο Βαγιαννίδης δεν αγωνίστηκε σε αυτό το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Κάρεβιτς, Πινιέιρο, Ροφίνο, Φαν Μπρέμεν, Πέδρο Μπόντο, Πένια (82' Σάλας), Σουτς, Ζιλ Ντίας (46' Μπένεϊ), Ντε Αμορίμ, Σορίσο (82' Αράντα), Κούτσιας (60' Αμπουμπακάρ).

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ (Ρούι Μπόρζες): Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντεμπάστ, Ινάσιο, Αραούχο, Αλτιμίρα, Ντούμπια (75' Αντερσεν), Κατάμο (75' Ιρανκούντα), Γκονσάλβες (64' Ιωαννίδης), Λουίς Γκιγέρμε (64' Σαλαζάρ), Σουάρεζ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko