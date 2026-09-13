Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Παναιτωλικού με 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αδιάκοπη πορεία του στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς επικράτησε και του Παναιτωλικού με σκορ 3-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον μόνοι τους στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας το απόλυτο των 12 βαθμών. Ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ και ο Καλάμπρια ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα.

Δυναμικό ξεκίνημα και πρώτο προβάδισμα

Το «τριφύλλι» μπήκε πιο δυναμικά και με μεγαλύτερη όρεξη στην αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του. Ο Ουναΐ ήταν ένας από τους παίκτες που έδειξαν από τα πρώτα λεπτά ότι θα αποτελούσε κίνδυνο για την άμυνα του «Τίτορμου», δημιουργώντας προβλήματα στους αντιπάλους του.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 12ο λεπτό, όταν ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα μετά από μια κακή απομάκρυνση των παικτών του Παναιτωλικού. Ωστόσο, το σουτ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή κατέληξε πάνω από τα δοκάρια της εστίας που υπερασπιζόταν ο Κουτσερένκο. Το προβάδισμα για τους «πράσινους» δεν άργησε να έρθει, με τον Ταμπόρδα να βρίσκει και πάλι δίχτυα στο 14ο λεπτό. Ο Αντίνο έβγαλε μια σέντρα από τα δεξιά, και ο Ταμπόρδα βρέθηκε μόνος του στην «καρδιά» της περιοχής, σκοράροντας με κεφαλιά για ακόμα ένα ματς και ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Αναγκαστική αλλαγή και απάντηση του Παναιτωλικού

Λίγο μετά το πρώτο γκολ, στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ένα απρόοπτο. Ο ποδοσφαιριστής Λατίνος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Η αποχώρησή του οδήγησε σε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο Παναιτωλικός, εκμεταλλευόμενος ίσως την αναγκαστική διακοπή, δημιούργησε την πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία στον αγώνα δύο λεπτά αργότερα, στο 22ο λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής Μπάσι επιχείρησε ένα πλασέ προς την εστία των «πρασίνων», αλλά η προσπάθειά του κατέληξε άουτ, χωρίς να απειλήσει σοβαρά τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Προσπάθειες για διπλασιασμό των τερμάτων

Το επόμενο δεκάλεπτο κύλησε με το «τριφύλλι» να προσπαθεί να βρει τον τρόπο να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα, ενισχύοντας το προβάδισμά του. Στο 32ο λεπτό, ο Ουναΐ έκανε μια σέντρα, και η μπάλα έφτασε στον Λιβάι Γκαρσία μετά από μια ασταθή απομάκρυνση του τερματοφύλακα Κουτσερένκο. Ο Λιβάι Γκαρσία, από τη μεγάλη περιοχή, σούταρε ψηλά, χάνοντας την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Στη συνέχεια, στο 36ο λεπτό, ο Ντέσερς προσπάθησε να σκοράρει με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Ωστόσο, η μπάλα έφυγε δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων, διατηρώντας το σκορ στο 1-0. Οι «πράσινοι» συνέχισαν τις προσπάθειές τους για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο τελικά ήρθε λίγο αργότερα.

Το δεύτερο γκολ και η «πράσινη» κορυφή

Στο 39ο λεπτό, οι «πράσινοι» κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους με ένα τρομερό σουτ από τον Ουναΐ. Η φάση ξεκίνησε με τον Λούζα να κλέβει την μπάλα, η οποία στη συνέχεια έφτασε στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια, με μια υπέροχη κάθετη πάσα, βρήκε τον Μαροκινό χαφ Ουναΐ, ο οποίος με ένα φοβερό σουτ νίκησε τον Κουτσερένκο, διαμορφώνοντας το 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Το «κερασάκι στην τούρτα» για τον Παναθηναϊκό μπήκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση ενός πέναλτι και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» έχουν το απόλυτο των 12 βαθμών και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League. Ο Παναιτωλικός, από την πλευρά του, παρέμεινε στους 9 βαθμούς και υποχώρησε στην τρίτη θέση του πίνακα.

Με πληροφορίες από: Topontiki