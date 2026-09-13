Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ολοκλήρωσε αήττητος τα φιλικά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις ανεπίσημες υποχρεώσεις του με μία ακόμη νίκη, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 77-72 στο γήπεδο «Νεόφυτος Χανδριώτης». Αυτό το θετικό αποτέλεσμα σηματοδοτεί το 5/5 για τους Πειραιώτες στα φιλικά τους παιχνίδια, διατηρώντας το αήττητο σερί τους πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Η νίκη επί της Μακάμπι και το αήττητο σερί

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, όπως περιγράφονται, έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Ισραηλινούς, προσθέτοντας ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στην προετοιμασία τους. Η επικράτηση με 77-72 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η πέμπτη συνεχόμενη στα φιλικά παιχνίδια, δείχνοντας μια σταθερότητα στα αποτελέσματα.

Παρά το γεγονός ότι οι νίκες στα φιλικά δεν αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο, η ικανότητα της ομάδας να κερδίζει ακόμη και σε βράδια που δεν αποδίδει στο μέγιστο βαθμό, θεωρείται σημαντικό στοιχείο. Ο σύλλογος διαθέτει πνεύμα νικητή, χαρακτηριστικό που προστίθεται στα προτερήματα της ομάδας, επιτρέποντάς της να «παίρνει αυτό που θέλει όπως και να αγωνιστεί».

Οι παρατηρήσεις του προπονητικού επιτελείου

Για τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του, η σημασία των φιλικών αγώνων έγκειται στην αναγνώριση και βελτίωση των αδυναμιών της ομάδας. Καμία ομάδα δεν είναι ποτέ πλήρως έτοιμη πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, και τα φιλικά προσφέρουν την ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις.

Οι παρατηρήσεις από τον αγώνα με τη Μακάμπι θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω προετοιμασία, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη στα επίσημα παιχνίδια που ακολουθούν.

Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου

Στο ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στους Ισραηλινούς, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα υπέπεσε σε δέκα λάθη συνολικά, ένας αριθμός που δεν ήταν καθόλου αρεστός στο προπονητικό επιτελείο. Επιπλέον, κατέγραψε μόλις δύο ασίστ και είχε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα, με ένα στα εφτά.

Αυτή η εικόνα είχε ως αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να βρεθούν πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά, φτάνοντας τους δώδεκα πόντους. Η έλλειψη συγκέντρωσης στην άμυνα ήταν επίσης ένα στοιχείο που δεν άρεσε στον προπονητή.

Αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο δεκάλεπτο

Η κατάσταση άλλαξε άρδην στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν προχώρησε σε καμία λάθος πάσα, αλλά είχε και έναν πολύ «καυτό» Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ σημείωσε μεγάλα σουτ, ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με δώδεκα πόντους.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με τρεις γκαρντ, μια διάταξη που είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Οι ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ και Τζόσεφ αγωνίστηκαν ταυτόχρονα, κάτι που είναι πιθανό να δούμε συχνά φέτος. Ωστόσο, σημαντική είναι η απουσία του Κώστα Παπανικολάου, με τον Γουόρντ να είναι ο μοναδικός «καθαρός» σμολ φόργουορντ.

Ατομικές επιδόσεις και πολύτιμοι παίκτες

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο αγώνας απέκτησε μια πιο «ροκ» έκβαση, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη, χάρη σε μεγάλο βαθμό στις σωστές αποφάσεις στην άμυνα. Ατομικά, ο Ντόρσεϊ «ξεσήκωσε» τον κόσμο με την απόδοσή του.

Εκτός από τον Ντόρσεϊ, τρεις παίκτες προσέφεραν σημαντικές βοήθειες. Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα βάσει αξιολόγησης. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το ματς με δώδεκα πόντους (2/2 βολές, 5/5 δίποντα), τέσσερα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, δύο κλεψίματα και ένα λάθος σε είκοσι λεπτά συμμετοχής. Η αγωνιστική του εικόνα, αν και πολλές φορές περνάει απαρατήρητη, τον καθιστά πολύτιμο για τον Ολυμπιακό.

Άψογος στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και ο Εμπάι Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγες μέρες στον σύλλογο, δείχνει ένα καλό αγωνιστικό προφίλ. Σε δεκαοκτώ λεπτά συμμετοχής, είχε δεκατέσσερις πόντους (3/6 βολές, 4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και δύο ριμπάουντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta