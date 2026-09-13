Κηφισιά και Λεβαδειακός έμειναν στο μηδέν στη Λεωφόρο

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Λεβαδειακό για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε έναν αγώνα με ελάχιστες καλές στιγμές και χαμηλό ρυθμό. Το θέαμα κινήθηκε κάτω του μετρίου, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν πρωτίστως να μην χάσουν, παρά να κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν χαμηλός, με τις δύο ομάδες να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή στις κινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή καταγράφηκε στο 24ο λεπτό, όταν ο Κομπάν επιχείρησε ένα συρτό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας Ραμίρεζ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 28', ο Πέτκοφ εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ, αλλά ο Ελιάσι επενέβη με μια τρομερή απόκρουση, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα της Βοιωτίας. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Κομπάν πραγματοποίησε μια ωραία κίνηση, πέρασε τον Αποστολάκη και γύρισε την μπάλα στον Κωστή. Το πλασέ του Κωστή σταμάτησε πάνω στον Ούγκο Σόουζα, με την μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ, στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος και η μεγαλύτερη ευκαιρία

Το μοτίβο του αγώνα δεν άλλαξε στην επανάληψη. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία ήταν τα πολλά λάθη εκατέρωθεν στο επιθετικό κομμάτι, το άγχος, η πίεση και η έλλειψη συγκέντρωσης από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα το θέαμα να παραμείνει κάτω του μετρίου.

Στο 59ο λεπτό, η σέντρα-σουτ του Αμπάντα πήρε πορεία προς την εστία, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού απέκρουσε σε κόρνερ. Η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 76ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Μάνσο, η κεφαλιά του Μπένι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, στερώντας το γκολ από την Κηφισιά. Στις καθυστερήσεις, ένα σουτ του Γιαγκνέ σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών, χωρίς να αλλάξει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα.

Πρώτος βαθμός για τον Λεβαδειακό

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Λεβαδειακός κατέκτησε τον πρώτο του βαθμό στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Stoiximan Super League. Παρά τον πρώτο βαθμό, η ομάδα της Βοιωτίας δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει σε κανένα από τα παιχνίδια της, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική της δυστοκία.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από την απουσία τερμάτων και τις ελάχιστες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες, επιβεβαιώνοντας την προσεκτική προσέγγιση των δύο προπονητών, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στην αμυντική τους λειτουργία.

Κίτρινες κάρτες και η σύνθεση της Κηφισιάς

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο διαιτητής προέβη σε συστάσεις με κίτρινες κάρτες σε ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Από την πλευρά της Κηφισιάς, κίτρινη κάρτα αντίκρισαν ο Αποστολάκης στο 13ο λεπτό, ο Γιάγκνε στο 62ο λεπτό και ο Μάνσο στο 72ο λεπτό. Για τον Λεβαδειακό, οι παίκτες που δέχθηκαν κίτρινη κάρτα ήταν οι Μπαλντέ στο 33ο λεπτό, Τσιβελεκίδης στο 45'+2', Βήχος στο 80ο λεπτό και Ελιάσι στο 94ο λεπτό.

Η αρχική ενδεκάδα της Κηφισιάς, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο, αποτελούνταν από τους: Ραμίρεζ, Αποστολάκη, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Αμπάντα, Ρουκουνάκη, Γιαγκνέ, Αντόνισε, Πόμπο, Μπένι και Σαγάλ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές, με τον Μανσό να εισέρχεται στο 46ο λεπτό στη θέση του Αποστολάκη και τον Θεοδωρίδη να αντικαθιστά τον Πόμπο επίσης στο 46ο λεπτό. Αργότερα, στο 61ο λεπτό, ο Εμπουλά πήρε τη θέση του Αντόνισε, ενώ στο 83ο λεπτό ο Γκέρσον Σόουζα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Σαγάλ.

Με πληροφορίες από: Athletiko