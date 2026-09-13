Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με σκορ 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξήχθη στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική της Super League. Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση και χάρισαν τη νίκη στον «δικέφαλο του βορρά» σημείωσαν οι Εντιαγέ με πέναλτι και Ζίβκοβιτς. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθεί να πιέσει τους γηπεδούχους. Στο 15ο λεπτό, οι «κίτρινοι» δημιούργησαν την πρώτη τους αξιόλογη ευκαιρία, όταν ο Καντεβέρε έπιασε την κεφαλιά, ο Παβλένκα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Φαμπιάνο με γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα άουτ. Ο Άρης φάνηκε να πατάει καλύτερα στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στη συνέχεια να ανέβουν και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ χωρίς να έχουν προηγουμένως κάποια ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 29ο λεπτό, οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Φαμπιάνο σε σουτ του Εντιαγέ. Μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Εντιαγέ ανέλαβε την εκτέλεση στο 32ο λεπτό και ευστόχησε, κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης επιχείρησε να απαντήσει άμεσα, έχοντας ευκαιρία στο 35ο λεπτό με σουτ του Γένσεν, το οποίο απέκρουσε ο Παβλένκα. Στο επόμενο λεπτό, ο ΠΑΟΚ απείλησε με προβολή του Πέλκα μετά από γύρισμα του Μπάμπα.

Το δεύτερο γκολ και η κυριαρχία του ΠΑΟΚ

Λίγα λεπτά αργότερα, η Τούμπα πανηγύρισε ξανά. Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Τάισον πραγματοποίησε ένα γύρισμα προς την περιοχή. Ο Φαμπιάνο παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ, αλλά ο τερματοφύλακας Βέλιο κατάφερε να αποκρούσει. Η μπάλα κατέληξε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του Αλέσιο Λίσι. Το σκορ αυτό έδωσε σημαντικό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η νίκη του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε οριστικοποιηθεί νωρίτερα στο δεύτερο μέρος. Στο 50ο λεπτό, ο Πέλκας επιχείρησε ένα σουτ, το οποίο κόντραρε στον Ζαφείρη αλλάζοντας πορεία, όμως ο Βέλιο κατάφερε να αποκρούσει εντυπωσιακά με το πόδι. Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και στο 66ο λεπτό απείλησαν ξανά με συρτό σουτ του Πέλκα, το οποίο μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Βέλιο.

Προσπάθειες του Άρη και διαμαρτυρίες

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, προσπάθησε με τις αλλαγές του να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του και κατ’ επέκταση του παιχνιδιού. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για τον ίδιο, καθώς οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο. Οι «κίτρινοι» διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία του αγώνα, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για τις αποφάσεις.

Παρά τις προσπάθειες, οι καλύτερες ευκαιρίες για τον Άρη ήρθαν αργότερα στην αναμέτρηση. Στο 73ο λεπτό, ο Φαμπιάνο έπιασε μια κεφαλιά που έφυγε λίγο άουτ. Στο 80ό λεπτό, ήταν η σειρά του Μορόν να απειλήσει, καθώς κοντρόλαρε μέσα στην περιοχή, γύρισε και έκανε ένα πλασέ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν και γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική τους ήττα στη Super League.

Η βαθμολογική σημασία και οι συνθέσεις

Με το τελικό σκορ 2-0, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στους 9 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Άρης παρέμεινε στους 6 βαθμούς, μετά την ήττα του στην Τούμπα. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για τον «δικέφαλο του βορρά» στη μάχη για τις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων ήταν οι εξής:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης (64′ Γιάκιτς), Πέλκας (73′ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (85′ Άλι), Τάισον (73′ Καμαρά), Εντιαγέ (85′ Μύθου).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά (78′ Κουαμέ), Σούταλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρντς, Ντέλε Μπασίρου (46′ Μανού Γκαρθία), Ράτσιτς, Γένσεν, Γκαρέ (85′ Παλάσιος), Γιαννιώτας (78′ Πετρίς), Καντεβέρε (61′ Μορόν).

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Newsit