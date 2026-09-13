Πήλιος: «Θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί»

Ο Σταύρος Πήλιος, μετά τη νέα απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στην Τρίπολη, μίλησε για την ανάγκη μεγαλύτερης σοβαρότητας που πρέπει να επιδείξει η ομάδα του στη συνέχεια της σεζόν. Η «Ένωση» έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα, αφήνοντας πίσω της άλλους δύο πολύτιμους βαθμούς σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο αριστερός μπακ της ομάδας τόνισε ότι, παρά τη συμμετοχή στο Champions League, ο πρώτος στόχος παραμένει το πρωτάθλημα.

Η ισοπαλία στην Τρίπολη και οι δηλώσεις Πήλιου

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη από τον Αστέρα στην Τρίπολη, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα προστέθηκε στις εκτός έδρας απώλειες βαθμών για την πρωταθλήτρια ομάδα. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Σταύρος Πήλιος προέβη σε δηλώσεις στη NOVA, όπου εξέφρασε την άποψή του για την εικόνα της ομάδας.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν σαφής ως προς το τι χρειάζεται η ΑΕΚ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση στην προσέγγιση των αγώνων, ειδικά αυτών που διεξάγονται μακριά από την έδρα της ομάδας.

Το πρωτάθλημα ως πρωταρχικός στόχος

Ο Σταύρος Πήλιος αναφέρθηκε στη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το κύρος της διοργάνωσης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα για την ομάδα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. «Καταλαβαίνω ότι νικάμε στο Champions League, είναι καλό που παίζουμε εκεί, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα», τόνισε.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ υποστήριξε ότι, δεδομένης της ποιότητας του ρόστερ, η ομάδα οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη σοβαρότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να «τελειώνει νωρίτερα» τις αναμετρήσεις, χωρίς να αφήνει περιθώρια για απώλειες βαθμών. «Θα κάνουμε λάθη αλλά όλοι σαν ομάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος», συμπλήρωσε.

Ανάγκη για αμυντική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Σταύρος Πήλιος εστίασε σε συγκεκριμένους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να είναι «πιο σοβαροί από το πρώτο λεπτό» και να αποφεύγει τα «εύκολα λάθη στην άμυνα». Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων.

Ο ποδοσφαιριστής υπενθύμισε την περσινή επιτυχημένη σεζόν, όπου η ικανότητα της ΑΕΚ να «κρατάγαμε το μηδέν σε πολλά παιχνίδια» αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για την κατάκτηση του τίτλου. Πέραν της αμυντικής σταθερότητας, ο Πήλιος επεσήμανε και την ανάγκη να «τελειώνουμε τις φάσεις που δημιουργούμε», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικότητας στην επίθεση.

Η διαχείριση της κόπωσης και η επιστροφή στην «ΑΕΚ που όλοι θέλουμε»

Ο Σταύρος Πήλιος αναγνώρισε ότι η συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League συνεπάγεται μια «μεγάλη αλλαγή» και είναι μια «εξαντλητική» διαδικασία για τους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την απώλεια συγκέντρωσης στα εγχώρια παιχνίδια.

«Όμως θα πρέπει να γυρίζουμε γρήγορα τον διακόπτη και να είμαστε η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είμαστε», δήλωσε ο αριστερός μπακ. Με αυτή τη φράση, ο Πήλιος κάλεσε την ομάδα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των δύο διοργανώσεων και να επιδεικνύει την απαιτούμενη σοβαρότητα και απόδοση σε κάθε αναμέτρηση, με γνώμονα τον πρωταρχικό στόχο του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta