Ήττα για τη Μύκονο στο τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» με ανεπίσημο ντεμπούτο Φάντερμπερκ

Η Μύκονος γνώρισε την ήττα με σκορ 80-75 από τη Δόξα Λευκάδας, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα». Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Αγρίνιο και αποτέλεσε το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα της Μυκόνου στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αυτή ήταν η τρίτη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, η οποία βρίσκεται σε περίοδο εντατικής δουλειάς. Το παιχνίδι προσέφερε ένα ακόμη χρήσιμο τεστ, καθώς η Μύκονος συνεχίζει τη διαδικασία χτισίματος του συνόλου της.

Η αγωνιστική εικόνα και οι απουσίες

Στο παιχνίδι απέναντι στη Δόξα Λευκάδας, η Μύκονος προσπάθησε να βρει ρυθμό, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη, γνωρίζοντας την ήττα με πέντε πόντους διαφορά. Η αναμέτρηση αυτή ήταν σημαντική για την περαιτέρω αξιολόγηση των παικτών και την ενσωμάτωση νέων προσώπων.

Στο πλαίσιο του αγώνα, ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα της Μυκόνου, δίνοντας μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων του. Ωστόσο, υπήρξαν και απουσίες, καθώς ο Ελάιζα Τσάιλντς παρέμεινε εκτός δράσης, ενώ ο Ρόνι Χάρελ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Το 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»

Το 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» φιλοξενείται στο Αγρίνιο και αποτελεί έναν θεσμό με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από αυτήν θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».

Η συμμετοχή της Μυκόνου στο τουρνουά τιμά τη μνήμη της Μαργαρίτας Σαπλαούρα, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα έναν σκοπό που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Η ομάδα δείχνει έτσι την ευαισθησία της και τη διάθεσή της να συμβάλλει σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Η προετοιμασία της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της προετοιμασίας της, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και δεμένη στις επερχόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Τα φιλικά παιχνίδια, όπως αυτό με τη Δόξα Λευκάδας, κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πριν από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο, η Μύκονος είχε ήδη δώσει δύο πρώτα τεστ προετοιμασίας, τα οποία διεξήχθησαν στην Καρδίτσα. Αυτοί οι αγώνες αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής για να ανταποκριθεί η ομάδα στις αυξημένες απαιτήσεις τόσο των ελληνικών διοργανώσεων όσο και της ευρωπαϊκής της παρουσίας.

Επόμενη αναμέτρηση για τη Μύκονο

Η αγωνιστική δράση για τη Μύκονο στο Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τους Vikos Falcons σε μια νέα αναμέτρηση που αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας της.

Ο αγώνας της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18:00 και θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης». Η Μύκονος θα επιδιώξει να βελτιώσει την εικόνα της και να δοκιμάσει περαιτέρω σχήματα και τακτικές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta