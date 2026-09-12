Βόλος Elabet: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρεμί Καμπελά

Ο Βόλος Elabet βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά είναι μία ανάσα από την ένταξή του στον σύλλογο της Μαγνησίας. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας, λίγο πριν τη λήξη του μεταγραφικού παραθύρου στη χώρα μας. Ο 36χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες ημέρες.

Ο Βόλος Elabet κοντά σε ηχηρή μεταγραφή

Ο Βόλος Elabet βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ηχηρής μεταγραφής, η οποία αφορά την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά. Ο σύλλογος της Μαγνησίας έχει προχωρήσει τις συζητήσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός να θεωρείται πλέον μία ανάσα από την ένταξή του στην ομάδα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που οι ομάδες της Superleague και της Superleague 2 προσθέτουν τις τελευταίες πινελιές στα ρόστερ τους.

Το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα κλείνει επίσημα στις 15 Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ημέρες ιδιαίτερα κρίσιμες για την οριστικοποίηση των μεταγραφικών κινήσεων. Ο Βόλος Elabet επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτό το χρονικό περιθώριο για να ενισχυθεί με έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία και παραστάσεις.

Η αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος είναι 36 ετών και έχει διατελέσει πρώην διεθνής, δεν περιλαμβάνεται στα αγωνιστικά πλάνα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους «ερυθρόλευκους» εδώ και αρκετό καιρό, αναζητώντας μία νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Η μη συμπερίληψή του στα σχέδια του Ολυμπιακού ανοίγει τον δρόμο για τη μετακίνησή του στον Βόλο Elabet, καθώς ο σύλλογος του Πειραιά δεν θα σταθεί εμπόδιο στην αποχώρησή του. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να οριστικοποιούνται.

Το πέρασμα του Καμπελά από τους «ερυθρόλευκους» και τη Ναντ

Ο Ρεμί Καμπελά είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα του Πειραιά, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός κατέγραψε συνολικά δέκα επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» σε όλες τις διοργανώσεις.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Καμπελά παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ναντ, επιστρέφοντας έτσι σε γαλλικό έδαφος. Με τη φανέλα της Ναντ, ο ποδοσφαιριστής «μέτρησε» δώδεκα συμμετοχές, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας. Ο απολογισμός του στη Ναντ ήταν δύο γκολ και μία ασίστ, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να προσφέρει στην επίθεση.

Ιατρικές εξετάσεις και επίσημη ανακοίνωση

Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρεμί Καμπελά στον Βόλο Elabet αναμένεται να επισπευσθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 36χρονος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ένα τυπικό αλλά σημαντικό στάδιο πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με τον νέο του σύλλογο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών τεστ και την οριστικοποίηση όλων των λεπτομερειών της συμφωνίας, ο Βόλος Elabet αναμένεται να προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ρεμί Καμπελά το συντομότερο δυνατόν. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί μία σημαντική ενίσχυση για την ομάδα της Μαγνησίας, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στην επιθετική της γραμμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta