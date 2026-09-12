Ο Παναθηναϊκός έσπασε ρεκόρ 25ετίας και κυνηγά την επίδοση του Κυράστα

Μετά τη νίκη του επί της Κηφισιάς με σκορ 3-1, ο Παναθηναϊκός σημείωσε ένα ρεκόρ που είχε να συμβεί εδώ και 25 χρόνια. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ παραμένει αήττητη στα δέκα πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, μια επίδοση που την φέρνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Superleague, μαζί με τον Παναιτωλικό.

Η νίκη επί της Κηφισιάς και η κορυφή

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 σε ένα εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, το οποίο διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για να φτάσει το «τριφύλλι» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Superleague. Εκεί, μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Παναιτωλικό, ο οποίος επίσης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν.

Το σύνολο του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό του και να αναπτύσσει τη χημεία που επιθυμεί ο τεχνικός ηγέτης. Τα αποτελέσματα που καταγράφει η ομάδα είναι θετικά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται τόσο στη βαθμολογική της θέση όσο και στην επίτευξη ενός σημαντικού ιστορικού ρεκόρ.

Το ρεκόρ αήττητου των 25 ετών

Οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να παραμείνουν αήττητοι στα δέκα πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, της σεζόν 2026-2027. Αυτή η επίδοση συνιστά ένα ρεκόρ 25 ετών για τον σύλλογο, καθώς είχε να συμβεί από το μακρινό 2001. Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει η ομάδα στις αρχικές αγωνιστικές έχουν οδηγήσει σε αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2001 και μετά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει ποτέ να φτάσει τα δέκα αήττητα παιχνίδια στην έναρξη μιας σεζόν. Η τρέχουσα πορεία της ομάδας υπογραμμίζει μια περίοδο επιτυχίας και σταθερότητας που είχε να παρατηρηθεί για ένα τέταρτο του αιώνα, θέτοντας νέες βάσεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η ιστορική επίδοση του Γιάννη Κυράστα

Το προηγούμενο ρεκόρ αήττητου στην αρχή της σεζόν, το οποίο ξεπεράστηκε φέτος, χρονολογείται από το 2001. Τότε, με τον αείμνηστο Γιάννη Κυράστα στην άκρη του πάγκου, ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει τη χρονιά με μια εντυπωσιακή σειρά 13 αγώνων χωρίς ήττα. Αυτή η επίδοση αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία του συλλόγου.

Η αήττητη πορεία της ομάδας του Κυράστα το 2001 σταμάτησε τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς. Συγκεκριμένα, η ήττα ήρθε στις 16 Οκτωβρίου 2001, σε αγώνα του Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-1 από την Άρσεναλ. Τα δύο γκολ της αγγλικής ομάδας είχε σημειώσει ο Τιερί Ανρί, βάζοντας τέλος στο σερί των «πρασίνων».

Ο στόχος για το μέλλον

Μετά την επίτευξη του ρεκόρ των 25 ετών, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει πλέον έναν νέο στόχο: να ισοφαρίσει ή ακόμα και να ξεπεράσει την ιστορική επίδοση των 13 αήττητων αγώνων που είχε σημειώσει η ομάδα του Γιάννη Κυράστα το 2001. Αυτή η επίδοση αποτελεί πλέον τον πήχη για τους «πράσινους».

Για να περάσει το συγκεκριμένο ρεκόρ, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να παραμείνει αήττητος για τέσσερα ακόμα παιχνίδια. Η τρέχουσα πορεία της ομάδας δείχνει τη διάθεση και την ικανότητα να κυνηγήσει αυτόν τον ιστορικό στόχο, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην επιτυχημένη της πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta