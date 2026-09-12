Ο Πάμπλο Μαφέο για την κατάσταση στη Βαλένθια: «Στο τέλος της σεζόν μπορούν να μας τσακίσουν»

Ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος αγωνίζεται στη Βαλένθια ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, απηύθυνε μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας μετά την ήττα της από τη Σεβίλλη. Η Βαλένθια δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα χθες, 11 Σεπτεμβρίου, στην Ανδαλουσία, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την ομάδα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της La Liga, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό μετά από πέντε αγωνιστικές.

Η δύσκολη βαθμολογική θέση και η ευθύνη

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο δεξιός ακραίος αμυντικός των «νυχτερίδων», Πάμπλο Μαφέο, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «DAZN Espana». Ο Μαφέο αναφέρθηκε στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας του, προσπαθώντας να εξηγήσει τι πήγε λάθος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τόνισε πως, αν και πολλά πράγματα καταρρέουν, οι παίκτες φέρουν μέρος της ευθύνης για την κατάσταση.

Ο Ισπανός αμυντικός υπογράμμισε τη γρήγορη φύση του ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας την επερχόμενη αναμέτρηση: «Το καλό είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει γρήγορο ρυθμό. Την Τρίτη έχουμε έναν τελικό, μια μάχη, οπότε πρέπει να βγούμε εκεί έξω και να το αντιμετωπίσουμε έτσι».

Απόλυτη στήριξη στον προπονητή Κάρλος Κορμπεράν

Ο Πάμπλο Μαφέο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη και αφοσίωσή του στον προπονητή της Βαλένθια, Κάρλος Κορμπεράν. Μεταξύ άλλων, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Mister και παίκτες είμαστε στο ίδιο καράβι. Ο mister είναι ο καπετάνιος μας και αν το καράβι βουλιάξει θα βουλιάξω μαζί του. Είναι καλός mister. Μας βλάπτει αυτό που έρχεται από έξω».

Ο ποδοσφαιριστής υποστήριξε περαιτέρω τον προπονητή του, αναφέροντας: «Νομίζω ότι ο προπονητής είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως προπονητής. Τον στηρίζουμε πλήρως. Είναι ο αρχηγός μας. Αν χρειαστεί να χάσω, θα χάσω μαζί του, αλλά και με όλους τους συμπαίκτες μου, και θα είμαι ο πρώτος που θα χάσει».

Το μήνυμα στους φιλάθλους και η ανάγκη για υποστήριξη

Ο Μαφέο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους οπαδούς της Βαλένθια, αναγνωρίζοντας την απογοήτευση και τον θυμό τους. Ωστόσο, ζήτησε τη στήριξή τους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου η ομάδα να μπορέσει να ξεφύγει από την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί. «Στο τέλος της ημέρας βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση. Προφανώς, δεν πρόκειται πλέον μόνο για το να διαβάζουμε πράγματα. Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από έξω, και αυτό μας επηρεάζει όλους», είπε.

Ο δεξιός μπακ τόνισε την ανάγκη για σκληρή δουλειά και ενθουσιασμό, ώστε η ομάδα να επανέλθει σε καλό δρόμο. «Αλλά, όταν χάνεις, πάντα ξαναβγαίνεις. Τώρα νομίζω ότι είναι δουλειά όλων, ειδικά η δική του, να έχει τον ενθουσιασμό και την επιθυμία να μας επαναφέρει σε καλό δρόμο, επειδή μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα, αλλά προφανώς, χρειάζεται σκληρή δουλειά».

Εστίαση στην εργασία και αντιμετώπιση της κριτικής

Αναφορικά με το αν το πρόσφατο πλήγμα ήταν το πιο σκληρό, ο Μαφέο δήλωσε ότι η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στις δικές της ευθύνες. «Τελικά, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι δική μας ευθύνη, δηλαδή να εργαζόμαστε για τον εαυτό μας. Ό,τι λέγεται απ' έξω μπορεί μόνο να μας βλάψει. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά, και αυτό είναι όλο».

Ο Πάμπλο Μαφέο αναγνώρισε επίσης ότι η κριτική είναι αναπόφευκτη στον χώρο του ποδοσφαίρου. «Αν οι άνθρωποι πρόκειται να πουν πράγματα, λένε πράγματα για τον καθένα, και για καλό και για κακό, και αυτό είναι όλο. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασής μας, στο τέλος της σεζόν μπορούν να μας πουν να πάμε στην κόλαση και να μας τσακίσουν», κατέληξε, χρησιμοποιώντας μια φράση που αποτυπώνει την πίεση που βιώνει η ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta