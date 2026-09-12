Ο Βεζένκοβ επέστρεψε με νικητήριο τρίποντο και MVP εμφάνιση για τον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε την πρώτη του φετινή εμφάνιση σε φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αναδεικνυόμενος σε κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» οδήγησε την ομάδα του σε νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 89-87, σημειώνοντας το νικητήριο τρίποντο στο τέλος του αγώνα. Η επιστροφή του θεωρείται ιδιαίτερα ευχάριστη για τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η επιστροφή του Βεζένκοβ και η φιλική νίκη

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε μία ακόμη φιλική νίκη στην προετοιμασία του, καθώς κατάφερε να επικρατήσει για δεύτερη φορά του Ερυθρού Αστέρα. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, όπου η ομάδα του Πειραιά αντιμετώπισε το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο.

Το τελικό σκορ ήταν 89-87 υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο, διασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Το πρόβλημα στον αγκώνα

Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε απουσιάσει από τα δύο προηγούμενα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα οποία είχαν διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο λόγος της απουσίας του ήταν ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στον αριστερό του αγκώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Κύπρο, ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι το πρόβλημα στον αγκώνα του δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως. Παρά την κατάσταση αυτή, η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική για την ομάδα.

MVP εμφάνιση παρά τις ενοχλήσεις

Ο Βεζένκοβ, ο οποίος είναι γνωστός ως ο μεγάλος MVP της ομάδας, απέδειξε στην πρώτη του φετινή φιλική συμμετοχή ότι παραμένει σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, σαν να μην πέρασε μια μέρα από την τελευταία του εμφάνιση. Η παρουσία του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ήταν καθοριστική και ξεχώρισε όχι μόνο για το σουτ που χάρισε τη νίκη, αλλά και για τη συνολική του εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Η ικανότητά του να προσφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, ακόμη και με ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αγκώνα, υπογραμμίζει την τεράστια αξία του για τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι επέστρεψε με μία τόσο δυναμική και ολοκληρωμένη απόδοση αποτελεί ένα πολύ θετικό σημάδι για την ομάδα και τους στόχους της.

Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του Βεζένκοβ

Στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Σάσα Βεζένκοβ παρέμεινε στο παρκέ για συνολικά 26 λεπτά, δείχνοντας την αντοχή και την αποτελεσματικότητά του. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο 22 πόντων.

Η στατιστική του ανάλυση ήταν πλούσια και πολυδιάστατη. Συγκεκριμένα, είχε 1 στις 2 εύστοχες βολές, 6 στα 8 επιτυχημένα δίποντα και 1 στα 4 τρίποντα, με το τελευταίο να είναι το καθοριστικό σουτ που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, συνέλεξε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ στους συμπαίκτες του, πραγματοποίησε 2 κλεψίματα και υπέπεσε σε 2 λάθη, επιβεβαιώνοντας τη συνολική του συνεισφορά σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού.

Η σημασία της επιστροφής για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Είναι ευρέως γνωστό πόσο πολύτιμος είναι ο Σάσα Βεζένκοβ για τον Ολυμπιακό, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της αγωνιστικής φιλοσοφίας της ομάδας. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, και μάλιστα με μία τόσο δυναμική και παραγωγική εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και το τεχνικό επιτελείο.

Η παρουσία του Βεζένκοβ στο παρκέ, ακόμη και σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, προσδίδει αυτοπεποίθηση, ποιότητα και βάθος στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο ενόψει των επερχόμενων επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς ο παίκτης δείχνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta