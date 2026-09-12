Μπαπέ: «Κανείς δεν ήταν καλύτερος από εμένα πέρυσι»

Ο Κιλιάν Μπαπέ παραχώρησε πρόσφατα μια εκτενή συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα L'Equipe, όπου προχώρησε σε δηλώσεις που συζητήθηκαν έντονα στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, ο Γάλλος στράικερ εξέφρασε την απόλυτη πεποίθησή του ότι κανείς άλλος παίκτης δεν είχε καλύτερη σεζόν από εκείνον την περασμένη χρονιά. Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην οποία έχει ξεκινήσει δυναμικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πεποίθηση για τη Χρυσή Μπάλα

Ο Μπαπέ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι έχει την αίσθηση πως μπορεί να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα φέτος. Αναγνώρισε ότι πολλοί μπορεί να επικαλούνται την έλλειψη ομαδικών τίτλων, ωστόσο υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα ατομικό τρόπαιο. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε ότι δεν έχει δει ποτέ τη Χρυσή Μπάλα να απονέμεται με ομόφωνη απόφαση, αλλά θεωρεί πως διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Γάλλος αστέρας εξέφρασε την άποψη ότι, αν κάποιος αναλύσει τον ανταγωνισμό, κανείς δεν είχε καλύτερη σεζόν από εκείνον την περασμένη χρονιά. Μάλιστα, με χιουμοριστική διάθεση, δήλωσε ότι θα ψήφιζε τον εαυτό του για το βραβείο, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθησή του.

Τα ατομικά επιτεύγματα και οι αριθμοί

Για να στηρίξει την υποψηφιότητά του, ο Κιλιάν Μπαπέ παρέθεσε σημαντικά στατιστικά και επιτεύγματα. Ανέφερε ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει την ικανότητά του στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Επιπλέον, τόνισε το γεγονός ότι στα 27 του χρόνια, έχει ήδη ξεπεράσει σε αριθμό γκολ έναν θρύλο όπως ο Λιονέλ Μέσι, στην «σημαντικότερη διοργάνωση του αθλήματος».

Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν αδιάσειστα επιχειρήματα για την ατομική του υπεροχή την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Μπαπέ δήλωσε ότι μπορεί να κατανοήσει όσους έχουν διαφορετική άποψη, αλλά επέμεινε στην ανάλυσή του περί της δικής του καλύτερης σεζόν.

Η νέα αρχή με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Μουρίνιο

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν 2026-2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτης με εντυπωσιακό τρόπο, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη χρονιά. Ο Γάλλος στράικερ έχει ήδη σημειώσει 5 γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του να οδηγήσει τη «βασίλισσα» στην κορυφή. Η παρουσία του Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου της Ρεάλ Μαδρίτης σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα, με τον Μπαπέ να αποτελεί βασικό της πυλώνα.

Ο Μπαπέ αναφέρθηκε και στον νέο του προπονητή, Ζοσέ Μουρίνιο, χαρακτηρίζοντάς τον «έξυπνο». Σχολίασε ότι ο Μουρίνιο του είπε να σκοράρει γκολ, κάτι που ο ίδιος φαίνεται να εφαρμόζει ήδη με επιτυχία στις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Η φιλοσοφία πίσω από το βραβείο

Ο Γάλλος επιθετικός εξέφρασε επίσης την άποψή του για το πώς θα έπρεπε να απονέμεται η Χρυσή Μπάλα. Πάντα πίστευε, όπως είπε, ότι το βραβείο θα έπρεπε να επιβραβεύει ένα διαφορετικό είδος παίκτη, παρόμοιο με αυτό που συνέβαινε στην εποχή των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Σύμφωνα με τον Μπαπέ, η Χρυσή Μπάλα δεν δίνεται ποτέ σε συνηθισμένους παίκτες, αλλά σε εξαιρετικούς.

Ο ίδιος πιστεύει ότι φέτος έκανε τα πράγματα διαφορετικά, κάτι που τον κάνει να αισιοδοξεί για την κατάκτηση του πολυπόθητου ατομικού τίτλου. Υποστήριξε ότι μερικές φορές οι ψήφοι πήγαιναν στον καλύτερο παίκτη της καλύτερης ομάδας και όχι απαραίτητα στον καλύτερο παίκτη του κόσμου, μια πρακτική με την οποία διαφωνεί, προτάσσοντας την ατομική απόδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta