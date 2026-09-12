Η «εκδίκηση» του Μπαζίνα στον Τρινκιέρι κατά την προπόνηση του ΠΑΟΚ

Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Μιλάνο, όπου ο Νάσος Μπαζίνας φρόντισε να «εκδικηθεί» με έναν άτυπο τρόπο τον προπονητή του, Αντρέα Τρινκιέρι. Το περιστατικό, που δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έδειξε τον 23χρονο γκαρντ να κάνει τη ζωή του Ιταλού τεχνικού «δύσκολη» κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Το σκηνικό της «εκδίκησης»

Η «εκδίκηση» του Μπαζίνα εκτυλίχθηκε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Δικεφάλου του Βορρά στην Ιταλία. Μετά από μια εύστοχη βολή του Νάσου Μπαζίνα, ο Αντρέα Τρινκιέρι κλήθηκε να τρέξει το γήπεδο πάνω-κάτω. Ο 23χρονος γκαρντ δεν δίστασε να φωνάζει χαρακτηριστικά «go, go, go», ζητώντας από τον προπονητή του να ανεβάσει ρυθμό.

Στο συγκεκριμένο «καψόνι» δεν συμμετείχε μόνο ο Ιταλός τεχνικός, αλλά και οι συνεργάτες του, οι οποίοι κλήθηκαν επίσης να ακολουθήσουν το ρυθμό. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητα των προπονήσεων.

Οι προκλήσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Η κίνηση του Μπαζίνα ήρθε ως απάντηση σε προηγούμενες δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να «τεστάρει» τον νεαρό παίκτη. Ο έμπειρος τεχνικός των Θεσσαλονικέων πιστεύει στις δυνατότητες του άλλοτε παίκτη του Προμηθέα και έχει φροντίσει να τον προκαλέσει, με σκοπό να τον κάνει ακόμα καλύτερο.

Στον απόηχο του φιλικού αγώνα με την Ούντινε, ο κόουτς των ασπρόμαυρων δεν είχε μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα του παίκτη του. Είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά, «Δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε τον Μπαζίνα». Σε μετέπειτα δηλώσεις του, ο άλλοτε τεχνικός της Ζάλγκιρις είχε προσθέσει συγκεκριμένα, «Για να σας πω την αλήθεια, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον».

Ο ρόλος του Νάσου Μπαζίνα

Ο Νάσος Μπαζίνας, ένας 23χρονος γκαρντ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνιζόταν στον Προμηθέα, φαίνεται πως «φύλαγε» την ευκαιρία για να ανταποδώσει τις προκλήσεις του προπονητή του. Η «εκδίκηση» αυτή, όπως χαρακτηρίζεται, αποτελεί μια ένδειξη της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του παίκτη και του προπονητή, η οποία βασίζεται στην πρόκληση και την προσπάθεια για βελτίωση.

Η δημοσίευση του βίντεο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε ότι ο Μπαζίνας πήρε τελικά τη δική του «εκδίκηση», μετατρέποντας μια στιγμή προπόνησης σε ένα παιχνιδιάρικο «καψόνι» για τον Ιταλό τεχνικό και τους συνεργάτες του. Αυτή η στιγμή δείχνει ένα διαφορετικό κλίμα εντός της ομάδας, όπου η σκληρή δουλειά συνδυάζεται με στιγμές χιούμορ.

Το κλίμα στην ομάδα

Το περιστατικό αυτό, όπως καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε, αναδεικνύει το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Η σχέση μεταξύ προπονητή και παικτών φαίνεται να επιτρέπει τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, οι οποίες, παρά τον «εκδικητικό» τους χαρακτήρα, εντάσσονται στο πλαίσιο της καλής διάθεσης και της ενίσχυσης των δεσμών της ομάδας. Ο Τρινκιέρι, με τις δηλώσεις του, είχε ήδη θέσει ένα πλαίσιο πρόκλησης, στο οποίο ο Μπαζίνας ανταποκρίθηκε με τον δικό του τρόπο.

Η προπόνηση στο Μιλάνο, εκτός από την προετοιμασία για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, προσέφερε και αυτή την ξεχωριστή στιγμή, η οποία έγινε γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέτοιες στιγμές συχνά συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνοχής και του ηθικού των αθλητών, δημιουργώντας ένα πιο δεμένο σύνολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta