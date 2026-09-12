Η Ρεν νίκησε τη Μαρσέιγ και ανέβηκε στην κορυφή της Ligue 1

Η Ρεν επικράτησε της Μαρσέιγ με σκορ 1-0 σε αναμέτρηση της Ligue 1 που διεξήχθη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το βράδυ. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μπρουνό Ζενεσιό διεύρυνε το αήττητο σερί της και πάτησε, έστω προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος. Αντίθετα, η Μαρσέιγ, η οποία αποτελεί την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, συνέχισε τον κατήφορο, γνωρίζοντας ακόμα μία ήττα.

Ο αγώνας και το αποτέλεσμα

Η αναμέτρηση μεταξύ Ρεν και Μαρσέιγ έληξε με επικράτηση των γηπεδούχων με 1-0. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί της Ρεν, η οποία έδειξε ανωτερότητα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Οι Ρενουά κατάφεραν να λυγίσουν τους Μασσαλούς, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν τα πατήματά τους στο πρωτάθλημα.

Η Ρεν, με αυτή την επιτυχία, εκτοξεύτηκε στην κορυφή της Ligue 1, καταγράφοντας την τρίτη της σερί νίκη στη διοργάνωση. Το τρίτο φετινό τρίποντο ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο για την ομάδα, ενισχύοντας τη θέση της στην κατάταξη.

Η πορεία της Ρεν

Η ομάδα του Μπρουνό Ζενεσιό έψαχνε την Παρασκευή το βράδυ ένα restart, και το κατάφερε απέναντι στη Μαρσέιγ. Η Ρεν διεύρυνε το αήττητο σερί της στο 3-1-0, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα. Η γηπεδούχος ομάδα έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που την οδήγησαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η νίκη αυτή ήταν το τρίτο φετινό τρίποντο για τη Ρεν, η οποία συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει πλέον ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κορυφή, έστω και προσωρινά, ενισχύοντας την ψυχολογία της ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η δύσκολη θέση της Μαρσέιγ

Για τη Μαρσέιγ, ο κατήφορος συνεχίζεται. Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League γνώρισε την τρίτη της ήττα σε τέσσερα ματς της Ligue 1. Αυτό το αρνητικό σερί έχει οδηγήσει την ομάδα στην 11η θέση της βαθμολογίας, μακριά από τις προσδοκίες.

Οι Μασσαλοί υποχρεώθηκαν στην τρίτη τους σερί ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, γεγονός που καταδεικνύει την περίοδο αναζήτησης στην οποία βρίσκονται. Η ομάδα δεν κατάφερε να βρει τα πατήματά της απέναντι στην φορμαρισμένη γηπεδούχο, με το εμπόδιο της Ρεν να αποδεικνύεται πολύ υψηλό.

Οι φάσεις του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε ως «στείρο» χωρίς γκολ, ωστόσο υπήρξαν κάποιες αξιόλογες στιγμές και για τις δύο ομάδες. Στο 11ο λεπτό, η φιλοξενούμενη Μαρσέιγ απείλησε με προσπάθεια του Παϊσάο. Λίγο αργότερα, στο 24ο λεπτό, ο Γκουιρί είχε ένα άστοχο σουτ, χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο.

Η Ρεν είχε επίσης τις δικές της ευκαιρίες. Στο 32ο λεπτό, ο Σαμπά έσωσε την εστία της Ρεν σε ένα σουτ του Γουεά, αποτρέποντας το άνοιγμα του σκορ από τη Μαρσέιγ. Η απάντηση από πλευράς Ρεν δόθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Μπλας, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το μηδέν στην εστία.

Η εξέλιξη στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Μαρσέιγ να έχει την πρώτη καλή στιγμή της στο 51ο λεπτό, όταν ο Γκόμες δεν βρήκε στόχο με σουτ. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη επίθεση, η Μαρσέιγ βρέθηκε να κυνηγά το σκορ. Ήταν το 52ο λεπτό όταν ο Τόμασον με άπιαστη κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η προβολή του Τόμασον διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας στη Ρεν το τρίτο φετινό τρίποντο και το 50ο γκολ του Adrien Thomasson στην Elite. Το γκολ αυτό ήταν καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα, επισφραγίζοντας τη νίκη των γηπεδούχων και την άνοδό τους στην κορυφή της Ligue 1.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta