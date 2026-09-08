Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη θλάση και χάνει αγώνες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τους επερχόμενους αγώνες. Ο Ιταλός αμυντικός θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με τον Βόλο και τον ΟΦΗ, προσθέτοντας έναν ακόμα πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, το οποίο ήδη διαχειρίζεται απουσίες άλλων παικτών.

Η διάγνωση και η διάρκεια της απουσίας

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Λορέντσο Πιρόλα έδειξαν ότι ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού έχει υποστεί θλάση. Πρόκειται για θλάση ελαφριάς μορφής, γεγονός που δίνει ελπίδες για σχετικά γρήγορη επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους. Η διάγνωση αυτή επιβεβαιώθηκε μετά την αναγκαστική του αποχώρηση από τον πρόσφατο αγώνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Ιταλός στόπερ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα περίπου δέκα ημερών. Αυτή η περίοδος αποκατάστασης είναι απαραίτητη για την πλήρη ανάρρωση του παίκτη και την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών. Η απουσία του δημιουργεί ανάγκη για αναπροσαρμογές στο αμυντικό σχήμα της ομάδας.

Απουσία από σημαντικές αναμετρήσεις

Λόγω της θλάσης, ο Λορέντσο Πιρόλα θα χάσει δεδομένα δύο σημαντικούς αγώνες για τον Ολυμπιακό, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Φάληρο. Ο πρώτος είναι η αναμέτρηση για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Βόλο Elabet, ένα παιχνίδι που απαιτεί την πλήρη συγκέντρωση της ομάδας για την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Ο δεύτερος αγώνας από τον οποίο θα απουσιάσει ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αφορά το ματς πρωταθλήματος της Super League με τον ΟΦΗ. Και οι δύο αυτές αναμετρήσεις είναι κρίσιμες για τους στόχους του Ολυμπιακού σε εγχώριο επίπεδο, και η απουσία ενός βασικού στελέχους όπως ο Πιρόλα αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές του προπονητή.

Το ιστορικό του τραυματισμού και οι άλλες απουσίες

Ο τραυματισμός του Λορέντσο Πιρόλα προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο Elabet. Ο Ιταλός στόπερ χρειάστηκε να αποχωρήσει αναγκαστικά από το παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αποτελώντας μία από τις αναγκαστικές αλλαγές που πραγματοποίησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στο μέτωπο των τραυματισμών. Ο Πιρόλα προστίθεται σε μία ήδη υπάρχουσα λίστα παικτών που βρίσκονται εκτός δράσης, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι Ελ Κααμπί και Ρόκα. Ο προπονητής καλείται να βρει άμεσες λύσεις και να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει των επερχόμενων υποχρεώσεων της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο αγώνας δρόμου για την Ευρώπη

Παρά την ελαφριά μορφή της θλάσης, ο Λορέντσο Πιρόλα έχει ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ο Ιταλός αμυντικός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, το οποίο σηματοδοτεί την πρεμιέρα της ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η συμμετοχή του στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης αποτελεί τον βασικό στόχο τόσο του ίδιου του παίκτη όσο και του ιατρικού επιτελείου. Η ελαφριά μορφή του τραυματισμού του δίνει ελπίδες για την έγκαιρη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, εφόσον η αποκατάσταση εξελιχθεί ομαλά και χωρίς απρόοπτα. Η παρουσία του κρίνεται σημαντική για την αμυντική γραμμή των Πειραιωτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta