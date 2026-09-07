Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Άουγκσμπουργκ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης διεθνής μέσος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ασπρόμαυρους». Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει γίνει γνωστή και αφορά τον δανεισμό του 29χρονου ποδοσφαιριστή, φέρνοντας τον παίκτη στην Τούμπα.

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος είναι 29 ετών και Κροάτης διεθνής μέσος, πρόκειται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, στις 11:15. Η άφιξή του θα γίνει με πτήση που αναχωρεί από το Ζάγκρεμπ, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σκοπός της άφιξης του παίκτη είναι να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μεταγραφής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους», επισημοποιώντας τη συνεργασία του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Οι όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τη γερμανική εφημερίδα «Bild», η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς αφορά μονοετή δανεισμό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στους όρους αυτής της συμφωνίας δεν προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι, κάτι που δίνει ευελιξία και στις δύο πλευρές.

Εάν ο «Δικέφαλος» επιθυμεί να διατηρήσει τον Γιάκιτς στο ρόστερ του και μετά το πέρας της περιόδου του δανεισμού, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ στη γερμανική ομάδα. Επιπλέον, για τον ίδιο τον δανεισμό του Κροάτη ποδοσφαιριστή, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει ένα «ενοίκιο» ύψους 500.000 ευρώ στην Άουγκσμπουργκ, ολοκληρώνοντας έτσι το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας για την τρέχουσα σεζόν.

Δεύτερο deal με την Άουγκσμπουργκ

Η συγκεκριμένη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς αναμένεται να αποτελέσει το δεύτερο deal μεταξύ ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ μέσα στο ίδιο μεταγραφικό καλοκαίρι. Αυτό δείχνει μια συνεχή συνεργασία μεταξύ των δύο συλλόγων στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο ΠΑΟΚ είχε ήδη προχωρήσει στην αγορά του Δημήτρη Γιαννούλη από την ίδια γερμανική ομάδα. Για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ, ο ΠΑΟΚ κατέβαλε συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που περιλάμβανε 3,5 εκατομμύρια ευρώ ως βασικό τίμημα και επιπλέον 500.000 ευρώ ως μπόνους. Με αυτή την κίνηση, ο Δημήτρης Γιαννούλης ντύθηκε ξανά στα «ασπρόμαυρα», επιστρέφοντας στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η εμπειρία και η διεθνής παρουσία του Γιάκιτς

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς καταφθάνει στην Ελλάδα διαθέτοντας πλούσια εμπειρία από το γερμανικό πρωτάθλημα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει το κέντρο του ΠΑΟΚ. Έχει καταγράψει συνολικά 125 συμμετοχές στη Bundesliga, φορώντας τις φανέλες τόσο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης όσο και της Άουγκσμπουργκ, όπου απέκτησε σημαντική αγωνιστική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Στις εμφανίσεις του στο γερμανικό πρωτάθλημα, ο «σκληροτράχηλος» κεντρικός χαφ έχει επιδείξει την ικανότητά του και στην επίθεση, σημειώνοντας 6 τέρματα και μοιράζοντας 5 ασίστ. Επιπλέον, ο Γιάκιτς είναι ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας της Κροατίας, μετρώντας 17 συμμετοχές και 2 γκολ με το εθνόσημο, ενώ ήταν και στην αποστολή της χώρας του για το πρόσφατο Μουντιάλ, γεγονός που υπογραμμίζει την διεθνή του αναγνώριση και την ποιότητά του.

Με πληροφορίες από: Athletiko