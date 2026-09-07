Ο Ηρακλής επέστρεψε στις νίκες της Super League μετά από 3.424 ημέρες

Ο Ηρακλής πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στη Super League, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με σκορ 2-0. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά την επιστροφή του, ύστερα από εννέα χρόνια απουσίας. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν 3.424 ημέρες για να γευτούν ξανά οι Θεσσαλονικείς τη χαρά ενός «τριπόντου» στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Η επιστροφή στις νίκες και η τρέχουσα πορεία

Η νίκη του Ηρακλή επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 2-0 αποτελεί την πρώτη του στην Super League μετά την επάνοδό του στην κατηγορία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, γνωστή και ως «Γηραιός», κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό «διπλό» στην έδρα του αντιπάλου της.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ηρακλής έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Η συγκομιδή αυτή επετεύχθη έπειτα από την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τον σύλλογο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η μακρά αναμονή των 3.424 ημερών

Η τελευταία φορά που ο Ηρακλής είχε πανηγυρίσει νίκη σε επίπεδο Super League ήταν πριν από 3.424 ημέρες. Αυτό το διάστημα αντιστοιχεί σε εννέα χρόνια, τέσσερις μήνες και 15 ημέρες, μια μακρά περίοδος αναμονής για τους φιλάθλους του συλλόγου.

Η ιστορική αυτή νίκη είχε καταγραφεί στις 23 Απριλίου του 2017. Τότε, ο Ηρακλής, με προπονητή τον Σάββα Παντελίδη, είχε υποδεχτεί τον Παναιτωλικό, ο οποίος βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του Μάκη Χάβου, στο Καυτανζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης.

Η αναμέτρηση του 2017 και η μεγάλη ανατροπή

Ο αγώνας της 23ης Απριλίου 2017, που διεξήχθη για την 29η και προτελευταία αγωνιστική της Super League, είχε εξελιχθεί σε ένα δραματικό παιχνίδι. Οι Αγρινιώτες είχαν καταφέρει να προηγηθούν στο σκορ, με τον Φάρλεϊ Ρόσα να βρίσκει δίχτυα στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ωστόσο, οι «Κυανόλευκοι» του Ηρακλή δεν το έβαλαν κάτω και πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανατροπή. Ο Περόνε ισοφάρισε για τους Θεσσαλονικείς στο 53ο λεπτό, ενώ ο Μπαστακός, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 85ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ του Ηρακλή.

Αγωνιστική σωτηρία και εξωαγωνιστικός υποβιβασμός

Με την κατάκτηση αυτού του «τριπόντου» το 2017, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είχε πετύχει ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα». Παρά τα αμέτρητα προβλήματα που αντιμετώπιζε το κλαμπ εκείνη την περίοδο, ο Ηρακλής είχε εξασφαλίσει την αγωνιστική του σωτηρία στην κατηγορία.

Παρόλα αυτά, η χαρά της αγωνιστικής επιτυχίας επισκιάστηκε από εξωαγωνιστικές εξελίξεις. Η ΠΑΕ δεν κατάφερε να περάσει τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς παίκτες, άλλες ομάδες και το ΙΚΑ. Αυτό οδήγησε στον εξωαγωνιστικό υποβιβασμό του συλλόγου, με αποτέλεσμα ο Λεβαδειακός να σωθεί από αυτή την εξέλιξη.

Η ιστορική ενδεκάδα του Σάββα Παντελίδη

Στον αγώνα της 23ης Απριλίου 2017, όπου ο Ηρακλής πανηγύρισε την τελευταία του νίκη στη Super League πριν από τη φετινή, ο προπονητής Σάββας Παντελίδης είχε παρατάξει την ακόλουθη ενδεκάδα: Στο τέρμα βρισκόταν ο Χουάντερσον. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Σαραμαντάς, Στάμου, Τζανετόπουλος και Αργυρόπουλος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46ο λεπτό από τον Μπαστακό. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Ιντζόγλου, Αγγελόπουλος (που αντικαταστάθηκε στο 46ο λεπτό από τον Γροντή), Λεοζίνιο και Κούρος (ο οποίος παραχώρησε τη θέση του στον Πασά στο 74ο λεπτό). Την επίθεση αποτελούσαν οι Μοντέιρο και Περόνε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta