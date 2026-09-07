Άρης: Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ, ακολουθεί ο Αλφαρέλα

Ο Άρης προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του, καθώς οι Τάσος Δώνης και Μάρκος Κέρκεζ αποτελούν πλέον παρελθόν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν συμπεριλαμβάνονταν στα βασικά πλάνα του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση λύσεων για τη λύση των συνεργασιών τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος επίσης αναμένεται να αποχωρήσει.

Οι αποχωρήσεις των Δώνη και Κέρκεζ

Η αποχώρηση του Τάσου Δώνη από τον Άρη είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί εδώ και καιρό. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2025, κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων», πετυχαίνοντας ένα γκολ. Ωστόσο, η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη επηρεάστηκε σημαντικά από μια σειρά συνεχόμενων προβλημάτων τραυματισμών.

Οι συχνές απουσίες του Δώνη δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να καθιερωθεί στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Έτσι, ο χρόνος συμμετοχής που θα επιθυμούσε δεν του δόθηκε, οδηγώντας στην απόφαση για τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη. Η αναζήτηση της κατάλληλης φόρμουλας για την αποδέσμευσή του ήταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Η περιορισμένη παρουσία του Μάρκο Κέρκεζ

Ακόμη πιο περιορισμένη ήταν η παρουσία του Μάρκο Κέρκεζ στην ομάδα του Άρη. Ο Σέρβος αμυντικός δεν κατάφερε να κερδίσει σταθερή θέση στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας, ούτε κατά την πρώτη ούτε κατά τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη.

Όπως και στην περίπτωση του Δώνη, η συνεργασία με τον Κέρκεζ λύθηκε, καθώς δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του προπονητή. Η αποχώρησή του εντάσσεται στις γενικότερες κινήσεις της ομάδας για την αναδιάρθρωση του ρόστερ και την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας.

Η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα

Στην ίδια κατεύθυνση με τους Δώνη και Κέρκεζ κινείται και η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο Γάλλος επιθετικός, όπως και οι προαναφερθέντες, δεν υπολογίζεται στα βασικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας του Άρη. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση της ομάδας αναζητεί αντίστοιχη φόρμουλα προκειμένου να αποχωρήσει και αυτός ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής.

Η προσπάθεια για την αποδέσμευση του Αλφαρέλα αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του συλλόγου για την αποσυμφόρηση του ρόστερ. Η επίτευξη συμφωνίας για την αποχώρησή του θα συμβάλει στην ελάφρυνση του αριθμητικά μεγάλου συνόλου των ποδοσφαιριστών.

Η στρατηγική αποσυμφόρησης του ρόστερ

Οι αποχωρήσεις των Τάσου Δώνη και Μάρκο Κέρκεζ, καθώς και η επικείμενη του Μιγκέλ Αλφαρέλα, εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» να μειώσουν το αριθμητικά μεγάλο ρόστερ τους. Αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία για την ομάδα.

Η ευελιξία αυτή αφορά τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, επιτρέποντας στον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου να διαχειριστεί ένα πιο συμπαγές και λειτουργικό σύνολο, όσο και το επίπεδο των συμβολαίων. Η ελάφρυνση του ρόστερ από ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη, καθώς συνεχίζει τις κινήσεις του για την ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta