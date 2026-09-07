ΠΑΟΚ: Στο «κάδρο» του Δικεφάλου ο Στέφαν Μπαϊαράμ σύμφωνα με ρουμανικά δημοσιεύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ρουμάνο ποδοσφαιριστή Στέφαν Μπαϊαράμ. Ο 23χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και αποτελεί στόχο του Δικεφάλου, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η πιθανή αυτή κίνηση συνδέεται με την περίπτωση του Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντανσκ, καθώς η πολωνική ομάδα ζητά 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Κολομβιανό. Οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Μπαϊαράμ, την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει σε συμφωνία για το ποσό της μεταγραφής.

Το ενδιαφέρον για τον Στέφαν Μπαϊαράμ

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον αριστερό εξτρέμ Στέφαν Μπαϊαράμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο «κάδρο» του Δικεφάλου, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναζητά ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση.

Τα ρουμανικά δημοσιεύματα συνδέουν άμεσα την περίπτωση του Μπαϊαράμ με προηγούμενους μεταγραφικούς στόχους του ΠΑΟΚ. Η προσοχή του συλλόγου φαίνεται να έχει στραφεί στον Ρουμάνο εξτρέμ, καθώς οι εξελίξεις σε άλλες υποθέσεις δεν ήταν οι επιθυμητές.

Η περίπτωση του Καμίλο Μένα και το υψηλό τίμημα

Η στροφή του ΠΑΟΚ προς τον Στέφαν Μπαϊαράμ ερμηνεύεται από τα ρουμανικά μέσα ως απόρροια των απαιτήσεων για τον Καμίλο Μένα. Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στη Λέχια Γκντανσκ, αποτελούσε προηγούμενο μεταγραφικό στόχο για τον Δικέφαλο του Βορρά, πριν την εμφάνιση του ονόματος του Μπαϊαράμ.

Ωστόσο, η πολωνική ομάδα φέρεται να ζητά ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του Μένα. Το συγκεκριμένο, υψηλό τίμημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδήγησε τον ΠΑΟΚ να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις στην αγορά, στρέφοντας το βλέμμα του στον Ρουμάνο εξτρέμ, ο οποίος θεωρείται πλέον βασικός στόχος.

Οι συζητήσεις με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Οι πληροφορίες από τη Ρουμανία κάνουν λόγο για την έναρξη συζητήσεων μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, της ομάδας στην οποία ανήκει ο Στέφαν Μπαϊαράμ. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν το ενδεχόμενο μεταγραφής του ποδοσφαιριστή στον ελληνικό σύλλογο, με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ.

Παρόλα αυτά, τα ίδια δημοσιεύματα τονίζουν ότι οι συζητήσεις αυτές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία όσον αφορά το ποσό της μεταγραφής. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε στάδιο διαπραγματεύσεων για να βρεθεί κοινό έδαφος και να ολοκληρωθεί ενδεχομένως η μεταγραφή του 23χρονου εξτρέμ.

Η παρουσία του Μπαϊαράμ στην Ελλάδα

Ο Στέφαν Μπαϊαράμ δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για το ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί στην Ελλάδα στο πρόσφατο παρελθόν. Συγκεκριμένα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Ρουμάνος εξτρέμ αντιμετώπισε την ΑΕΚ στο πλαίσιο του Conference League, φορώντας τη φανέλα της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Μπαϊαράμ πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στους Έλληνες φιλάθλους. Μάλιστα, κατάφερε να σκοράρει στο παιχνίδι που διεξήχθη στην Αθήνα, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την παρουσία του σε σημαντικούς αγώνες, κάτι που ενδεχομένως να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta