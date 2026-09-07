Η Θύρα 7 στέλνει μήνυμα στον Μεντιλίμπαρ για την εικόνα του Ολυμπιακού

Η Θύρα 7, μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook, απέστειλε ένα μήνυμα στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναφορικά με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Στο μήνυμά της, η Θύρα 7 εξέφρασε την αναγνώριση για τις ιστορικές επιτυχίες που σημειώθηκαν υπό την καθοδήγησή του, αλλά παράλληλα επισήμανε την προβληματική πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τονίστηκε η ανάγκη για άμεσες λύσεις, καθώς ο σύλλογος κρίνεται από τα αποτελέσματα και τον τρόπο που αυτά επιτυγχάνονται.

Η αναγνώριση της ιστορικής επιτυχίας

Στο ξεκίνημα του μηνύματός της, η Θύρα 7 υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ιστορία του Ολυμπιακού. «Υπό την καθοδήγηση σου ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας, έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του και έκανε το όνειρο τρελό, αληθινό!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι οργανωμένοι οπαδοί εξέφρασαν τον σεβασμό και την αγάπη τους προς τον προπονητή, δηλώνοντας ότι «η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομα σου με χρυσά γράμματα!». Η αναγνώριση αυτή αφορά την περίοδο κατά την οποία η ομάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, μια επιτυχία που χαρακτηρίστηκε ως ένα τρελό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Η προβληματική εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα

Παρά την αναγνώριση των προηγούμενων επιτυχιών, η Θύρα 7 έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού. Στο μήνυμα επισημαίνεται πως «εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας, δεν είναι αυτός που πρέπει ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος!».

Οι οπαδοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι «κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο!». Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει μια απόκλιση από την αναμενόμενη κυριαρχική πορεία του συλλόγου στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η φιλοσοφία του Ολυμπιακού και οι απαιτήσεις

Η Θύρα 7 υπενθύμισε τη βασική αγωνιστική φιλοσοφία του Ολυμπιακού, δηλώνοντας: «Ο ΘΡΥΛΟΣ μας είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο!». Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα εικόνα της ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται στο μήνυμα.

Διατυπώθηκε η άποψη ότι ο προπονητής «Δεν έχεις βρει τις λύσεις, ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι, όπως ήταν όταν σήκωσε το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ, όπως στα 100 μας χρόνια, που ΔΙΑΣΥΡΑΜΕ τους αντιπάλους μας με 6άρες και 4άρες και κάναμε το ΝΤΑΜΠΛ!». Η σύγκριση με παλαιότερες περιόδους κυριαρχίας αναδεικνύει τις υψηλές απαιτήσεις των φιλάθλων.

Ξεκάθαρη θέση για το μέλλον και τα αποτελέσματα

Στο μήνυμά της, η Θύρα 7 ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με το μέλλον και την αξιολόγηση στον σύλλογο. «ΔΕΝ ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τονίστηκε η προσήλωση στα έργα και τις πράξεις, καθώς και η αξιολόγηση όλων με βάση τα αποτελέσματα και τον τρόπο επίτευξής τους. «Είμαστε των έργων και των πράξεων και όλοι κρινόμαστε απ' τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά!», υπογραμμίστηκε, δείχνοντας την έμφαση στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις.

Το μήνυμα για το πρωτάθλημα και την υπεροχή του συλλόγου

Η Θύρα 7 ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια αναφορά στην ιστορία και το μέλλον του Ολυμπιακού. «Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν αλλά ΔΕΝ στεκόμαστε σε αυτό για αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη!», δηλώνοντας ότι ο σύλλογος κοιτάζει πάντα μπροστά.

Το μήνυμα έκλεισε με δύο υστερόγραφα που συνοψίζουν το πνεύμα των οργανωμένων οπαδών: «Υ.Γ 1 ΘΡΥΛΕ γερά πρωτάθλημα ξανά!» και «Υ.Γ 2 Υπεράνω όλων ο Ολυμπιακός!». Αυτά τα συνθήματα αναδεικνύουν την αδιάκοπη επιθυμία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την απόλυτη προτεραιότητα του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta