Ο Κιλιάν Μπαπέ απομάκρυνε μπουκάλια χορηγού σε συνέντευξη Τύπου

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ για το Champions League, προχώρησε σε μία χαρακτηριστική κίνηση. Ο Γάλλος επιθετικός αφαίρεσε δύο μπουκάλια της μάρκας Gatorade από το τραπέζι, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Η ενέργειά του αυτή, που επαναλήφθηκε σε δύο περιπτώσεις όσο μιλούσε, δημιούργησε σχόλια και παραλληλισμούς με ανάλογα περιστατικά του παρελθόντος.

Η ξεκάθαρη στάση του Μπαπέ απέναντι σε χορηγούς

Η κίνηση του Κιλιάν Μπαπέ να απομακρύνει τα μπουκάλια της Gatorade, μιας γνωστής μάρκας ισοτονικού ποτού και χορηγού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δεν ήταν τυχαία. Ο Γάλλος σταρ έχει δείξει στο παρελθόν μια συνεπή στάση, αποφεύγοντας ανέκαθεν να συνδυάζει την εικόνα του με προϊόντα που σχετίζονται με τον τζόγο, το αλκοόλ ή τα μη υγιεινά τρόφιμα.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την επιθυμία του Μπαπέ να διατηρεί μια συγκεκριμένη δημόσια εικόνα, επιλέγοντας να διαχωρίζει τη θέση του από εμπορικές συνεργασίες που δεν ευθυγραμμίζονται με τις προσωπικές του αρχές ή την εικόνα του ως επαγγελματία αθλητή. Η ενέργεια αυτή στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του Champions League αποτελεί μία ακόμα εκδήλωση αυτής της στάσης.

Προηγούμενα περιστατικά με τον Γάλλο σταρ

Η πρόσφατη ενέργεια του Κιλιάν Μπαπέ δεν αποτελεί την πρώτη φορά που ο Γάλλος επιθετικός προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις απέναντι σε χορηγούς μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ένα ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2022, όπου ο Μπαπέ είχε δείξει την ίδια αποφασιστικότητα.

Συγκεκριμένα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ο Μπαπέ είχε μποϊκοτάρει την Budweiser, η οποία ήταν ένας από τους βασικούς σπόνσορες της διοργάνωσης. Η επανάληψη παρόμοιων κινήσεων, όπως αυτή με την Gatorade, δείχνει μια σταθερή και αμετάβλητη στάση του Μπαπέ σε θέματα που αφορούν τη δημόσια εικόνα του και τις εταιρείες με τις οποίες επιλέγει να συνδέεται, έστω και έμμεσα, μέσω των διοργανώσεων.

Οι παραλληλισμοί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η κίνηση του Κιλιάν Μπαπέ να απομακρύνει τα μπουκάλια της Gatorade θύμισε έντονα ένα παρόμοιο και ιδιαίτερα γνωστό περιστατικό που είχε λάβει χώρα στο Euro του 2021. Τότε, πρωταγωνιστής ήταν ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ρονάλντο είχε απομακρύνει μπουκάλια Coca-Cola από το τραπέζι της συνέντευξης Τύπου, σε μία κίνηση που είχε γίνει παγκοσμίως viral και είχε συζητηθεί εκτενώς στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Το «περίφημο μπαϊράκι» του Ρονάλντο κατά της Coca-Cola είχε αναδείξει την επιρροή των αθλητών και τη δυνατότητά τους να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους με χορηγικά προϊόντα, ακόμα και αν αυτά συνδέονται άμεσα με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Το «beef» του Λεμπρόν Τζέιμς με την Gatorade

Εκτός από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η ενέργεια του Μπαπέ παραλληλίστηκε και με ένα παλαιότερο «beef» που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ, Λεμπρόν Τζέιμς, με την ίδια την Gatorade. Το συγκεκριμένο περιστατικό χρονολογείται από το 2014, κατά τη διάρκεια των τελικών των playoffs του ΝΒΑ, και είχε προκαλέσει επίσης συζητήσεις.

Τότε, ο «Βασιλιάς» είχε αρχίσει να σκίζει το χαρτί από τα μπουκαλάκια της Gatorade. Αυτή η κίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς είχε έρθει ως αντίδραση σε ένα ατυχές ποστάρισμα της εταιρείας, το οποίο αφορούσε τις κράμπες που είχαν ταλαιπωρήσει τον αθλητή στους τελικούς εκείνης της χρονιάς. Η ιστορία του Λεμπρόν Τζέιμς προσθέτει ένα ακόμη παράδειγμα αθλητών υψηλού προφίλ που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι σε χορηγούς, για διάφορους λόγους που άπτονται της προσωπικής τους εικόνας ή της αντίληψής τους για την εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta