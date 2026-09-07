Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάν Χοσέ Περέα

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κολομβιανού επιθετικού Χουάν Χοσέ Περέα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα των Περιστεριωτών. Ο 26χρονος φορ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη, επιστρέφει στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να ενισχύσει άμεσα το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Περέα φωτογραφήθηκε με το «Αστέρι» στο στήθος και δήλωσε ενθουσιασμένος για τη νέα του πρόκληση.

Η συμφωνία και η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Χουάν Χοσέ Περέα είναι πλέον και με τη βούλα παίκτης του Ατρομήτου, καθώς η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα. Ο Κολομβιανός επιθετικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Περιστερίου, ερχόμενος ως ελεύθερος από τη Ζυρίχη.

Η κίνηση αυτή αποτελούσε μια μεταγραφική προτεραιότητα για τον Ατρόμητο, ο οποίος ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Ο Περέα επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα τέσσερα χρόνια μετά την πώλησή του από τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Στουτγκάρδη, έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Το παρελθόν του στα ελληνικά γήπεδα και η εμπειρία του

Ο 26χρονος επιθετικός έχει πλούσια εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Βόλου, αλλά και του ΠΑΣ Γιάννινα. Η παρουσία του στην Ελλάδα είναι γνώριμη, ενώ διαθέτει και σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως μαρτυρά η μεταγραφή του στη Στουτγκάρδη.

Ο Περέα είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει για την ταχύτητα και τη δύναμή του, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ικανό να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στις πτέρυγες. Αυτές οι ικανότητες ήταν που τον έκαναν επιθυμητό από τον προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος πλέον τον προσθέτει επίσημα στη «φαρέτρα» του.

Έτοιμος για δράση και το νούμερο «9»

Ο Χουάν Περέα είναι απόλυτα έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νέα του ομάδα. Προέρχεται από τρία παιχνίδια στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας πραγματοποιήσει κανονικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του με τη Ζυρίχη. Στο πλαίσιο αυτό, αγωνίστηκε σε πέντε φιλικές συναντήσεις της ελβετικής ομάδας, προτού καταγράψει δύο ματς πρωταθλήματος Ελβετίας και ένα Κυπέλλου.

Με την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κολομβιανός επιθετικός παρέλαβε και τη φανέλα με τον αριθμό «9». Αυτό σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωσή του στην οικογένεια του Ατρομήτου, με τον ίδιο να ανυπομονεί για το ντεμπούτο του με την ομάδα.

Οι πρώτες δηλώσεις του Περέα

Μετά την ολοκλήρωση του διαδικαστικού μέρους, που περιλάμβανε τις εργομετρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, ο Χουάν Περέα προέβη στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πρώτα από όλα, θέλω να πω πως είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Με τη διοίκηση, τον προπονητή, τον κ. Αγγελόπουλο, με όλους, γιατί έκαναν όλα αυτά που μπορούσαν για να είμαι σήμερα εδώ». Ο Περέα τόνισε επίσης τον ενθουσιασμό του που θα είναι κάτοικος Περιστερίου και την ανυπομονησία του για την πρώτη του εμφάνιση με τον Ατρόμητο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta