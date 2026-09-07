Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν θα συμμετάσχει στη σύσκεψη της ΕΟΚ για τη διαιτησία

Απόντος του Παναθηναϊκού AKTOR θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, με τις ομάδες της Stoiximan GBL. Οι συναντήσεις, οι οποίες έχουν ως θέμα τη διαιτησία, είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη (8/9) στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Η απουσία των «πρασίνων» χαρακτηρίζεται ως ηχηρή, καθώς η ομάδα απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση.

Η απουσία από τις συζητήσεις

Οι συναντήσεις εργασίας με θέμα τη διαιτησία, τις οποίες διοργανώνει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού AKTOR. Η πρόσκληση αφορούσε τους εκπροσώπους των ομάδων της Stoiximan GBL και οι συζητήσεις έχουν χωριστεί σε γκρουπ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανήκει στο πρώτο γκρουπ μαζί με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε ενημερώσει εγγράφως τις ομάδες πριν από μερικές ημέρες, καλώντας τες σε αυτές τις συναντήσεις εργασίας προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη διαιτησία. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός AKTOR επέλεξε να μην συμμετάσχει, εκφράζοντας τις ενστάσεις του.

Οι λόγοι της άρνησης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εξήγησε την άρνησή του να παραβρεθεί στις συζητήσεις, αναφέροντας ότι υπάρχει «τεράστια απόσταση στη λογική και τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη βαθιά διαφωνία της ομάδας με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας του συστήματος διαιτησίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απάντηση των «πρασίνων», δεν συντρέχει λόγος συμμετοχής στις συζητήσεις, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει διάθεση αναγνώρισης των λαθών. Επίσης, δεν διακρίνουν πρόθεση για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας στο θέμα της διαιτησίας, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομάδα.

Διαφωνία για τη στελέχωση της ΚΕΔ

Οι «πράσινοι» έχουν εκφράσει στο παρελθόν τη διαφωνία τους σχετικά με τον τρόπο στελέχωσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Αυτή η διαφωνία επανέρχεται στο προσκήνιο με την άρνηση συμμετοχής τους στη σύσκεψη.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει εκφράσει τις ενστάσεις του και για τον τρόπο ορισμού, καθώς και για την αξιολόγηση των διαιτητών. Αυτά τα ζητήματα αποτελούν κεντρικά σημεία της κριτικής που ασκεί η ομάδα στην ελληνική διαιτησία.

Πρόταση για επαγγελματική διαιτησία

Παράλληλα με την απάντησή τους για τη μη συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας, οι «πράσινοι» επανέφεραν το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας. Κατέθεσαν μια πλήρως κοστολογημένη πρόταση, η οποία αφορά την «επόμενη ημέρα» της διαιτησίας και τον τρόπο ενσωμάτωσής της στη λίγκα.

Η πρόταση αυτή δείχνει την επιθυμία του Παναθηναϊκού AKTOR για ριζικές αλλαγές στο σύστημα, προτείνοντας μια συγκεκριμένη λύση αντί για απλή διαπίστωση προβλημάτων. Η κοστολογημένη φύση της πρότασης υποδηλώνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα.

«Χάσιμο χρόνου» η συνάντηση

Είναι προφανές ότι οι «πράσινοι» θεωρούν τη συγκεκριμένη συνάντηση ως «χάσιμο χρόνου». Η άποψή τους είναι ότι μια τέτοια συνάντηση θα γινόταν «για τα μάτια του κόσμου», χωρίς να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εκτιμά ότι η συνάντηση δεν θα εισφέρει τίποτε ουσιαστικό στη διαιτησία και κατ' επέκταση στο μπάσκετ την επόμενη ημέρα. Η θέση αυτή ενισχύει την πεποίθησή τους ότι, χωρίς πραγματική διάθεση για αλλαγή, η συμμετοχή τους θα ήταν ανούσια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta