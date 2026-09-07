Αντωνόπουλος: «Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση, να γυρίσει ο διακόπτης»

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τεχνικός του Αστέρα AKTOR, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ο προπονητής των Αρκάδων στάθηκε στην ανάγκη για άμεση αλλαγή της κατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να «γυρίσει ο διακόπτης» για την ομάδα του. Η ήττα αυτή διατήρησε τον Αστέρα χωρίς βαθμούς μετά την ολοκλήρωση τριών αγωνιστικών.

Η βαθμολογική θέση μετά την ήττα στην Τρίπολη

Ο Αστέρας AKTOR γνώρισε την ήττα στην έδρα του, στην Τρίπολη, από τον Ηρακλή, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε την ομάδα σε δύσκολη θέση. Συγκεκριμένα, μετά και την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Αστέρας παραμένει στο μηδέν όσον αφορά τους βαθμούς που έχει συλλέξει. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί πίεση ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων, καθώς η ομάδα αναζητά τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην έναρξη του αγώνα, δηλώνοντας: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και έπρεπε να τρέξουμε, να προλάβουμε». Αυτή η αρχική δυσκολία επηρέασε την πορεία του παιχνιδιού, αναγκάζοντας την ομάδα να κυνηγάει το σκορ από νωρίς, κάτι που δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους Αρκάδες.

Η αναζήτηση του γκολ και η «αποκωδικοποίηση»

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε ο τεχνικός του Αστέρα AKTOR ήταν η δυσκολία της ομάδας του στο σκοράρισμα. Ο Αντωνόπουλος τόνισε ότι η εύρεση ενός γκολ είναι κρίσιμη για να «ξεκλειδώσει» η ομάδα και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πιστεύω ότι τα παιδιά όταν βρούμε ένα γκολ θα ξεκλειδώσουν».

Περιγράφοντας τις προσπάθειες της ομάδας, ο Γιώργος Αντωνόπουλος σημείωσε: «Είχαμε κλείσει τον αντίπαλο στο δικό του αμυντικό τρίτο, είχαμε πει ότι πρέπει να φέρουμε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και να διεκδικήσουμε και από απευθείας σέντρες και από δεύτερες μπάλες, δυστυχώς δεν πήγε καλά». Παρά τη δημιουργία κάποιων καταστάσεων, η ομάδα δυσκολεύτηκε στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, δείχνοντας έλλειψη υπομονής στην τελική προσπάθεια.

Η εικόνα του αγώνα και η δυσαρέσκεια του προπονητή

Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR εξέπφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στον αγώνα με τον Ηρακλή. Παρά την κατοχή της μπάλας και τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, η ομάδα δεν κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή της σε βαθμούς. «Δεν με έχει αφήσει ικανοποιημένο η εικόνα γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε βαθμούς, το να παίζουμε, να λέμε ότι έχουμε την κατοχή, περισσότερες τελικές και στο τέλος να χάνουμε πάντα, όχι…» δήλωσε ο Αντωνόπουλος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, ο τεχνικός αποκάλυψε τις οδηγίες που είχε δώσει στους παίκτες του πριν από την αναμέτρηση. «Αυτό που ζήτησα σήμερα ήταν να μη δεχθούμε γκολ σε καμία περίπτωση, να προσέξουμε αυτό που κάνει καλά ο Ηρακλής τις αντεπιθέσεις». Παρά τις συγκεκριμένες οδηγίες, η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ, κάτι που δείχνει ότι οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν στον επιθυμητό βαθμό.

Το μήνυμα για άμεση αλλαγή και ο «διακόπτης»

Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης αλλαγής πορείας. Ο ίδιος δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οι παίκτες πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με την τρέχουσα κατάσταση. «Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση, να γυρίσει ο διακόπτης» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για ψυχολογική και αγωνιστική μεταστροφή.

Η φράση «να γυρίσει ο διακόπτης» υποδηλώνει την επιθυμία του προπονητή για μια ριζική αλλαγή στην προσέγγιση και την απόδοση της ομάδας. Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς βαθμούς, η πίεση αυξάνεται και η ανάγκη για αντίδραση είναι εμφανής, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του τεχνικού των Αρκάδων.

Η επόμενη αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή στην Τρίπολη και την παραμονή στο μηδέν βαθμολογικά, ο Αστέρας AKTOR καλείται να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση. Η ομάδα έχει μπροστά της ένα εντός έδρας ματς με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι αναμένεται να είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους Αρκάδες, οι οποίοι θα επιδιώξουν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα και να διεκδικήσουν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με την ΑΕΚ θα είναι κρίσιμη, καθώς ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι παίκτες του θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αλλαγές που θεωρούν απαραίτητες, με στόχο την αγωνιστική βελτίωση και την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta