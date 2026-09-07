Η Αναντολού Εφές νίκησε την Τράμπζονσπορ με «καυτό» Τζέιμς

Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Τράμπζονσπορ με σκορ 76-71 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Πόλη. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του τουρνουά προετοιμασίας, στο οποίο συμμετείχε και η ΑΕΚ. Ο Μάικ Τζέιμς πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ανεπίσημο ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.

Η φιλική αναμέτρηση και το τουρνουά προετοιμασίας

Η ομάδα της Αναντολού Εφές αντιμετώπισε την Τράμπζονσπορ σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 76-71 υπέρ της Εφές, η οποία κατάφερε να επιβληθεί των αντιπάλων της. Αυτός ο αγώνας αποτελούσε μέρος ενός τουρνουά προετοιμασίας, το οποίο φιλοξενήθηκε στην ίδια πόλη.

Στο ίδιο τουρνουά συμμετείχε και η ελληνική ομάδα της ΑΕΚ. Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές πριν από δύο ημέρες, γνωρίζοντας την ήττα από την τουρκική ομάδα. Μετά τη νίκη της επί της Τράμπζονσπορ, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης αναδείχθηκε νικήτρια στον εν λόγω τουρνουά προετοιμασίας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αναντολού Εφές, ξεκινώντας την preseason με ιδιαίτερα «κέφια». Ο Αμερικανός γκαρντ, που είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της EuroLeague, έδειξε άμεσα την ποιότητά του στο παρκέ.

Στην αναμέτρηση απέναντι στην Τράμπζονσπορ, ο Τζέιμς συνέβαλε σημαντικά στη νίκη της ομάδας του. Σκόραρε συνολικά 14 πόντους, μοίρασε τρεις ασίστ στους συμπαίκτες του και κατέβασε δύο ριμπάουντ, προσφέροντας μια πληθωρική εμφάνιση που επισκίασε τους υπόλοιπους. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Εφές.

Οι διακριθέντες της Αναντολού Εφές

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς, και άλλοι παίκτες του συνόλου του προπονητή Λάσο ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης. Ο Ντάριο Σάριτς είχε μια πολύ καλή παρουσία, σημειώνοντας 11 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε τέσσερα ριμπάουντ και μοίρασε πέντε ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι.

Επίσης, ο Ντάρον Ράσελ ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν επιθετικά, καθώς πέτυχε 16 πόντους. Ωστόσο, η εμφάνισή του δεν χαρακτηρίστηκε ως «γεμάτη» στους υπόλοιπους τομείς του αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντάρον Ράσελ ήταν ο πρώτος σκόρερ του περσινού EuroCup, αγωνιζόμενος τότε με τη φανέλα της ρουμανικής U-BT Cluj-Napoca, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική του δεινότητα.

Η επιτυχία της Εφές στην προετοιμασία

Η νίκη επί της Τράμπζονσπορ και η κατάκτηση του τουρνουά προετοιμασίας αποτελούν ένα θετικό ξεκίνημα για την Αναντολού Εφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έδειξε καλά στοιχεία, ειδικά στην επίθεση, με τους νέους της παίκτες να ενσωματώνονται σταδιακά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις των Σάριτς και Ράσελ, δίνει μια πρώτη εικόνα για το δυναμικό της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Λάσο. Η επιτυχία σε αυτό το φιλικό τουρνουά ενισχύει την ψυχολογία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, καθώς συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta