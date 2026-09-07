Το απρόοπτο στην εστία της ΑΕΚ και τα πλάνα του Νίκολιτς για τη ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη της League Phase του Champions League, υποδεχόμενη τη ΛΑΣΚ το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, ένα απρόοπτο στην εστία έχει προκύψει, καθώς ο Θωμάς Στρακόσια απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση, καθιστώντας τον αμφίβολο για τον αγώνα. Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς έχει αναλύσει τον αυστριακό αντίπαλο, αλλά δεν αναμένεται να αλλάξει τη φιλοσοφία της ομάδας του, επιθυμώντας οι παίκτες του να κάνουν το δικό τους παιχνίδι.

Η πρεμιέρα στο Champions League

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για την ΑΕΚ, καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι της στ' αστέρια του Champions League. Η Ένωση θα υποδεχθεί τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:45. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την πρεμιέρα της ομάδας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι κιτρινόμαυροι δηλώνουν αποφασισμένοι να φανούν ανταγωνιστικοί στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ, όπως τόνισε και ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την επιθυμία η ομάδα του να παίξει περισσότερα από τα οκτώ παιχνίδια που περιλαμβάνει η φάση των ομίλων, δείχνοντας τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν.

Το απρόοπτο στην εστία

Κατά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ΑΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Allwyn Arena, σημειώθηκε ένα απρόοπτο στην εστία της ομάδας. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, Θωμάς Στρακόσια, απουσίαζε από την προπόνηση, δημιουργώντας ανησυχία ενόψει του σημαντικού αγώνα.

Η απουσία του καθιστά τον Στρακόσια αμφίβολο για την αναμέτρηση της Τρίτης. Αυτό σημαίνει πως αν ο βασικός τερματοφύλακας δεν καταφέρει να είναι διαθέσιμος, τότε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα τον αντικαταστήσει στην εστία. Ο Ιταλός γκολκίπερ έχει ήδη αγωνιστεί πρόσφατα, καθώς πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Νέστο.

Η σταθερή φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς έχει επιμελώς αναλύσει την αυστριακή ομάδα, τη ΛΑΣΚ, όπως άλλωστε συνηθίζει να κάνει κόντρα σε κάθε αντίπαλο. Παρά την ενδελεχή μελέτη του αντιπάλου, ο προπονητής δεν αναμένεται να διαφοροποιήσει κάτι σε σχέση με τη γενικότερη φιλοσοφία και το αγωνιστικό στυλ της ΑΕΚ.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, δεν είναι διατεθειμένος να πειράξει κάτι στην τακτική ή το στυλ της ομάδας του. Η ξεκάθαρη επιθυμία του είναι οι παίκτες του να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, όπως πάντα, εφαρμόζοντας τις αρχές και τις οδηγίες που έχουν δουλέψει καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Τα πλάνα για την ενδεκάδα και οι επιλογές

Το απρόοπτο με τον Θωμά Στρακόσια αποτελεί το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της αναμέτρησης. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ήταν κανονικά παρόντες στην προπόνηση που διεξήχθη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, δίνοντας στον Σέρβο τεχνικό πληθώρα επιλογών. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο ματς κόντρα στον Άρη.

Στην τετράδα της άμυνας, οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από τους Πήλιο, Ρέλβα, Μουκουντί και Ρότα. Στο χώρο του κέντρου, δίπλα στον Μαρίν, η θέση παραμένει ανοικτή, με τους Κάιρινεν και Βιτάλις να τη διεκδικούν. Στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής θα βρίσκεται ο Μάγερ, ενώ η αριστερή πλευρά «παίζεται» μεταξύ Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς. Όσον αφορά την επίθεση, το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς θα ξεκινήσει ξανά, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta