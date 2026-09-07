Η Κινγουέν Ζενγκ ανέτρεψε το 0-5 σε 7-5 δύο φορές στο US Open

Μια απίστευτη σειρά ανατροπών πραγματοποίησε η Κινγουέν Ζενγκ στο φετινό US Open, αφήνοντας άφωνο το κοινό και τους ειδικούς του τένις. Η Κινέζα τενίστρια κατάφερε να κατακτήσει σετ στα οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-0, επαναλαμβάνοντας αυτό το σπάνιο επίτευγμα σε δύο διαδοχικούς αγώνες. Οι επιδόσεις της έχουν τραβήξει την προσοχή, αναδεικνύοντας την ψυχραιμία και την αγωνιστικότητά της.

Η επανάληψη του εντυπωσιακού επιτεύγματος

Η Κινγουέν Ζενγκ έκανε αυτό που φαινόταν αδύνατο, για την ακρίβεια το επανέλαβε σε δεύτερο σερί σετ που αγωνίστηκε στο US Open. Κατάφερε να κατακτήσει ένα σετ στο οποίο βρισκόταν πίσω στο σκορ με 5-0, μια εξέλιξη που σπάνια παρατηρείται σε τόσο υψηλό επίπεδο αγώνων. Αυτή η ικανότητα να ανατρέπει την κατάσταση όταν όλα μοιάζουν χαμένα, δείχνει ένα ιδιαίτερο πνεύμα μαχητικότητας.

Το επίτευγμα αυτό της Ζενγκ έχει συζητηθεί έντονα στους κύκλους του τένις, καθώς δεν είναι σύνηθες ένας παίκτης να επιστρέφει από ένα τόσο μεγάλο χάντικαπ, πόσο μάλλον δύο φορές σε διαδοχικούς αγώνες του ίδιου τουρνουά. Η ικανότητά της να διατηρεί την ψυχραιμία της και να βρίσκει λύσεις υπό πίεση είναι αξιοσημείωτη.

Η ανατροπή απέναντι στη Μάντισον Κις

Η πρώτη φορά που η Κινγουέν Ζενγκ έδειξε τις δυνατότητές της για ανατροπή ήταν στον αγώνα του 3ου γύρου απέναντι στην Αμερικανίδα Μάντισον Κις. Σε εκείνο το παιχνίδι, η Κις προηγήθηκε με 5-0 στο 3ο σετ, φτάνοντας μια ανάσα από την κατάκτηση του σετ και την πρόκριση. Ωστόσο, η Ζενγκ δεν το έβαλε κάτω.

Η Κινέζα τενίστρια κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ, φτάνοντας τελικά στο 7-5 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Μετά τον αγώνα, η Ζενγκ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα έβαζα τα κλάματα αν έχανα το σετ με 6-0, ήθελα τουλάχιστον να πάρω ένα game», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά της να μην παραδοθεί.

Το ίδιο σκηνικό με την Ίγκα Σβιόντεκ

Το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό εκτυλίχθηκε και στον αγώνα του 4ου γύρου, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ίγκα Σβιόντεκ. Ο αγώνας αυτός άνοιξε το πρόγραμμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, στο φημισμένο Arthur Ashe. Η Σβιόντεκ, μία από τις κορυφαίες τενίστριες, προηγήθηκε επίσης με 5-0 στο 1ο σετ, φέρνοντας τη Ζενγκ σε πολύ δύσκολη θέση.

Παρόλα αυτά, η παίκτρια από την Κίνα έκανε και πάλι το αδύνατο δυνατό. Με επτά συνεχόμενα κερδισμένα games, η Ζενγκ κατέκτησε το 1ο σετ με 7-5 απέναντι στην Πολωνίδα. Η Ίγκα Σβιόντεκ, εμφανώς επηρεασμένη από την εξέλιξη, υπέπεσε σε διπλό λάθος στο set point και φαινόταν σαν χαμένη, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Η πορεία και το προφίλ της Κινγουέν Ζενγκ

Η Κινγουέν Ζενγκ, η οποία είναι 24 ετών, έχει ήδη στο ενεργητικό της μια σημαντική διάκριση, καθώς υπήρξε ολυμπιονίκης πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο Νο.121 της παγκόσμιας κατάταξης, γεγονός που καθιστά τις επιδόσεις της στο US Open ακόμα πιο εντυπωσιακές.

Η πορεία της στο τουρνουά ξεκίνησε από τα προκριματικά, δείχνοντας την αντοχή και την επιμονή της. Με τις πρόσφατες νίκες της, η Ζενγκ διεκδικεί την είσοδο για τρίτη φορά στην καριέρα της στο US Open, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στον χώρο του επαγγελματικού τένις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta