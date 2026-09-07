Νέος ρόλος για τον Σωτήρη Πανταλέοντα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Σωτήρης Πανταλέων αναλαμβάνει έναν νέο, αναβαθμισμένο ρόλο εντός της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η κίνηση αυτή της διοίκησης του συλλόγου έρχεται να επισφραγίσει την εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Παράλληλα, αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στον Παναθηναϊκό. Πλέον, ο κ. Πανταλέων θα εκτελεί καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, μια θέση με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο οργανόγραμμα του τριφυλλιού.

Η ουσιαστική αναβάθμιση του Σωτήρη Πανταλέοντα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σημαντική αναβάθμιση του Σωτήρη Πανταλέοντα, αναθέτοντάς του έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα. Η αρχική τοποθέτησή του σε μια θέση εντός του συλλόγου είχε πραγματοποιηθεί πριν από λίγο καιρό. Σκοπός αυτής της πρώτης κίνησης ήταν να αναδειχθεί η εκτίμηση στο πρόσωπό του, αλλά και να αναγνωριστεί η πολύτιμη συνεισφορά του στον Παναθηναϊκό. Ο κ. Πανταλέων διατηρεί μακρόχρονους και στενούς δεσμούς με τον σύλλογο, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες ιδιότητες.

Η πρόσφατη απόφαση της ΠΑΕ έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την αναγνώριση, δίνοντας στον κ. Πανταλέων μια θέση με αυξημένες αρμοδιότητες. Από μια άτυπη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο παλαίμαχος αθλητής περνάει σε έναν πιο ενεργό και συμβουλευτικό ρόλο. Αυτός ο νέος ρόλος κρίθηκε ως ουσιαστικότερος για την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Καθήκοντα συμβούλου διοίκησης στο οργανόγραμμα

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Σωτήρης Πανταλέων αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα συμβούλου διοίκησης. Αυτός ο νέος ρόλος εντάσσεται πλέον στο οργανόγραμμα του τριφυλλιού, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή στις αρμοδιότητές του. Η θέση του συμβούλου διοίκησης θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη για να αξιοποιηθεί πλήρως η εμπειρία και η γνώση του κ. Πανταλέοντα προς όφελος του συλλόγου. Η νέα του ιδιότητα τον τοποθετεί σε ένα κεντρικό σημείο της διοικητικής δομής.

Ο κ. Πανταλέων, ο οποίος είναι γνωστός ως παλαίμαχος άσος του τμήματος βόλεϊ του Παναθηναϊκού, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα πιο επίσημο και δομημένο πλαίσιο. Η συνεργασία του με την ανώτατη διοίκηση αναμένεται να είναι στενή και άμεση. Μάλιστα, ο ίδιος έχει φωτογραφηθεί μαζί με τον CEO του τριφυλλιού, Στέφανο Γιουρέλη, γεγονός που υποδηλώνει την άμεση επικοινωνία και συνεργασία που θα έχει με τα κορυφαία στελέχη της ΠΑΕ, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας.

Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η αναβάθμιση του Σωτήρη Πανταλέοντα συνδέεται άμεσα και με σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο κ. Πανταλέων είχε προηγουμένως αναλάβει τη θέση που κατείχε ο Γιάννης Παναγιωτίδης στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Αυτή η τοποθέτηση είχε γίνει στο πλαίσιο της αρχικής εκτίμησης προς το πρόσωπό του και της αναγνώρισης της προσφοράς του.

Ωστόσο, με τη νέα του ανάθεση σε καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, η συγκεκριμένη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα καλυφθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο. Αυτή η απόφαση, όπως λήφθηκε από τη διοίκηση, συνεπάγεται μια μείωση στον συνολικό αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε να μην αντικαταστήσει τον κ. Πανταλέων στο Δ.Σ., προχωρώντας σε αναδιάρθρωση της σύνθεσης του οργάνου. Έτσι, ο Σωτήρης Πανταλέων θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο από τον νέο του ρόλο, με το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί με μειωμένο αριθμό μελών, σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta