Βαθμολογικό άλμα για τον Ηρακλή, πρωτοπόρος ο Παναιτωλικός στη Super League

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε σημαντικό βαθμολογικό άλμα μετά τη νίκη του στην Τρίπολη επί του Αστέρα AKTOR, καταφέρνοντας να εισέλθει στην οκτάδα της Super League. Παράλληλα, ο Παναιτωλικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας με ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο Ηρακλής σκαρφάλωσε στην οκτάδα

Η ομάδα του Ηρακλή εξασφάλισε μια σπουδαία νίκη στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, ένα αποτέλεσμα που της επέτρεψε να ανέβει θέσεις στον πίνακα της βαθμολογίας. Με αυτή την επιτυχία, ο Ηρακλής κατάφερε να εισέλθει στην οκτάδα των ομάδων της Super League, συγκεντρώνοντας συνολικά τέσσερις βαθμούς.

Η νίκη αυτή προσέφερε βαθμολογική ανάσα στον Ηρακλή, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην όγδοη θέση, πάνω από ομάδες όπως ο Βόλος Elabet, η Κηφισιά, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας AKTOR και ο Λεβαδειακός, που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Ο Παναιτωλικός μόνος πρώτος με «3x3»

Ο Παναιτωλικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την πορεία του στο πρωτάθλημα, καθώς με το διπλό που πέτυχε στη Λιβαδειά, ολοκλήρωσε ένα «3x3» στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτό το εκπληκτικό σερί έχει φέρει την ομάδα του Αγρινίου μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς.

Η σταθερή απόδοση του Παναιτωλικού τον καθιστά τον απόλυτο πρωταγωνιστή των πρώτων αγωνιστικών, αφήνοντας πίσω του ισχυρές ομάδες που διεκδικούν την κορυφή. Η νίκη επί του Λεβαδειακού με 0-2 επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα.

Οι διεκδικητές της κορυφής: ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Πίσω από τον πρωτοπόρο Παναιτωλικό, ακολουθούν «αγκαζέ» η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει επτά βαθμούς ο καθένας. Η ΑΕΚ σημείωσε μια εμφατική νίκη επί του Άρη με 4-0, ενώ ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Βόλο Elabet.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με έξι βαθμούς. Το «τριφύλλι» έχει την ευκαιρία να φτάσει τους Αγρινιώτες στην κορυφή, εφόσον καταφέρει να νικήσει την Κηφισιά την Πέμπτη, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 21:15. Επιπλέον, την Κυριακή, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό σε ένα σημαντικό παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα των αγώνων

Οι αγώνες που διεξήχθησαν πρόσφατα διαμόρφωσαν τη νέα βαθμολογική εικόνα της Super League. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός: 1-1

ΑΕΚ – Άρης: 4-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα: 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά: 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός: 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 3-1

Εκκρεμεί η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:15.

Η αναλυτική βαθμολογία της Super League

Η τρέχουσα βαθμολογία της Super League, μετά και τα τελευταία αποτελέσματα, διαμορφώνεται ως εξής, με τον Παναιτωλικό να οδηγεί την κούρσα:

Παναιτωλικός: 9 βαθμοί ΑΕΚ: 7 βαθμοί Ολυμπιακός: 7 βαθμοί Παναθηναϊκός: 6 βαθμοί

Ακολουθούν στην πρώτη οκτάδα, που αποτελεί τη ζώνη των play-off:

ΠΑΟΚ: 6 βαθμοί Άρης: 6 βαθμοί ΟΦΗ: 6 βαθμοί Ηρακλής: 4 βαθμοί

Στις χαμηλότερες θέσεις της βαθμολογίας βρίσκονται οι εξής ομάδες:

Βόλος Elabet: 2 βαθμοί Κηφισιά: 1 βαθμός Ατρόμητος: 1 βαθμός Καλαμάτα: 1 βαθμός Αστέρας AKTOR: 0 βαθμοί Λεβαδειακός: 0 βαθμοί

Με πληροφορίες από: Gazzetta