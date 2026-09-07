Ελλάς Σύρου και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2

Ένα πολύ όμορφο και γεμάτο συγκινήσεις παιχνίδι διεξήχθη στην Ερμούπολη, όπου η Ελλάς Σύρου και ο Απόλλων Καλαμαριάς αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League 2. Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα για τη νίκη, με το τελικό σκορ 2-2 να αφήνει αμφότερες στεναχωρημένες, αλλά τον κόσμο που παρακολούθησε τον αγώνα ευχαριστημένο.

Η εξέλιξη του αγώνα στην Ερμούπολη

Η αναμέτρηση μεταξύ Ελλάς Σύρου και Απόλλωνα Καλαμαριάς χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο παιχνίδι της πρεμιέρας στη Super League 2. Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες της Ερμούπολης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ματς με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και πλούσιο θέαμα.

Παρά το γεγονός ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, η ισοπαλία με τέσσερα γκολ και τις συνεχείς ανατροπές στην εξέλιξη του σκορ, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Τα γκολ και οι πρωταγωνιστές του πρώτου ημιχρόνου

Οι γηπεδούχοι της Ελλάς Σύρου ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Οτσοβέτσι ήταν ο παίκτης που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων του Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν άμεση. Στο 22ο λεπτό, ο Τσαπακίδης κατάφερε να ισοφαρίσει, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Το σκορ 1-1 παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια.

Ανατροπή και τελική ισοφάριση στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, οι "Πόντιοι" του Απόλλωνα Καλαμαριάς κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, στο 76ο λεπτό, ο Καραμπέρης εκτέλεψε εύστοχα ένα πέναλτι, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-2 υπέρ της ομάδας του και φέρνοντας τους "νησιώτες" σε δύσκολη θέση.

Ωστόσο, η Ελλάς Σύρου δεν το έβαλε κάτω. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με τη σειρά τους και στο 85ο λεπτό, ο Βλάχος με ένα δυνατό σουτ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα και χαρίζοντας έναν βαθμό στην ομάδα του.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Ελλάς Σύρου, ο προπονητής Στάικος παρέταξε την ομάδα του με τους εξής παίκτες: Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Κουτσουδάκης, Κρέτση, Τσιαντούλας, Οτσοβέτσι, Πρεβεζιάνος, Φαϊζάλ, Μπουλλάρι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές: ο Νίνο μπήκε στη θέση του Κρέτση στο 64ο λεπτό, ο Τσιαντούλας αντικαταστάθηκε από τον Τσιαντούλα επίσης στο 64ο λεπτό, ενώ ο Γεμιστός πήρε τη θέση του Φαϊζάλ στο 81ο λεπτό.

Από την πλευρά του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο προπονητής Τάτσης επέλεξε τους: Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ, Τσαπακίδης, Ξυγκόρος, Άτσκα, Προύντζος, Λεό, Τσιμπούκας. Οι αλλαγές για τους φιλοξενούμενους ήταν οι εξής: ο Καραμπέρης μπήκε στο 59ο λεπτό στη θέση του Άτσκα, ο Βοριαζίδης αντικατέστησε τον Ξυγκόρο στο 64ο λεπτό, ο Σγούρης πήρε τη θέση του Ντιόπ στο 83ο λεπτό, ενώ οι Αλμασίδης και Κυριακίδης μπήκαν στο 84ο λεπτό στη θέση των Προύντζου και Λεό αντίστοιχα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta