Ο Σεμπάστιαν Φέτελ συγκίνησε το πλήθος της Μόντσα οδηγώντας την ιστορική Ferrari F2002

Πριν από την εκκίνηση του αγώνα της Formula 1 στη Μόντσα, ο ήχος της Ferrari F2002, του μονοθεσίου που κέρδισε το Grand Prix το 2002, αντήχησε ξανά στην ιστορική πίστα. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ, προσφέροντας μια συγκινητική στιγμή στο πλήθος των φιλάθλων. Η εμφάνιση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την πρώτη σεζόν του Μίκαελ Σουμάχερ με τη Scuderia Ferrari.

Η επιστροφή του V10 κινητήρα στην ιταλική πίστα

Ο χαρακτηριστικός ήχος του V10 κινητήρα επέστρεψε στη Μόντσα, λίγο πριν την έναρξη του Grand Prix Ιταλίας, ξυπνώντας μνήμες από μια χρυσή εποχή της Formula 1. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα σημαντικότερα μονοθέσια στην πλούσια ιστορία της Ferrari, την F2002.

Το συγκεκριμένο μονοθέσιο είχε κατακτήσει τη νίκη στην ιταλική πίστα το 2002, με οδηγό τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βραζιλιάνος πιλότος είχε οδηγήσει το ίδιο αυτοκίνητο στη Μόντσα μία ημέρα νωρίτερα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ξεχωριστή εμφάνιση του Φέτελ.

Ο Φέτελ τιμά την κληρονομιά του Μίκαελ Σουμάχερ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ πραγματοποίησε αρκετούς γύρους με την F2002, η οποία ήταν το μονοθέσιο του Μίκαελ Σουμάχερ. Η οδήγηση του ιστορικού αυτού αυτοκινήτου ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά «donuts» μπροστά στους «tifosi», τους φανατικούς οπαδούς της Ferrari, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό.

Η συμβολική αυτή διαδρομή αποτελούσε μέρος των εορτασμών για τα 30 χρόνια από την πρώτη σεζόν του Μίκαελ Σουμάχερ με τη Scuderia. Η F2002 ήταν το μονοθέσιο με το οποίο ο Σουμάχερ κατέκτησε τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα αυτοκίνητα στην ιστορία της Formula 1.

Βαθιά συγκίνηση για τον Γερμανό πρωταθλητή

Η εμφάνιση του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Μόντσα είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Ο Γερμανός πιλότος είχε μεγαλώσει έχοντας ως πρότυπο τον συμπατριώτη του Μίκαελ Σουμάχερ, με τον οποίο αργότερα ανέπτυξε μια στενή φιλική σχέση.

Βγαίνοντας από το μονοθέσιο, ο 39χρονος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. «Δεν είναι εδώ σήμερα, όμως τον ένιωσα πολύ σε αυτούς τους γύρους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι ήλπιζε το κοινό να αισθάνθηκε και αυτό την παρουσία του Σουμάχερ μέσα από τον χαρακτηριστικό ήχο της Ferrari, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας και τιμής.

Η F2002: Ένα κυρίαρχο μονοθέσιο στην ιστορία της Ferrari

Η Ferrari F2002 θεωρείται μία από τις πλέον κυρίαρχες Ferrari που εμφανίστηκαν στη Formula 1. Με αυτό το μονοθέσιο, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο του, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών. Η νίκη της στη Μόντσα το 2002 με τον Ρούμπενς Μπαρικέλο υπογράμμισε την ανωτερότητά της στην πίστα.

Για τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Ferrari από το 2015 έως το 2020 και σημείωσε 14 νίκες, η επιστροφή στα κόκκινα χρώματα της ομάδας ήταν έντονα συναισθηματική. Το μήνυμα που είχε στη φόρμα του συνόψιζε το νόημα αυτής της ξεχωριστής εμφάνισης: «Για τον φίλο μου Μίκαελ, υπάρχει ακόμη ένας αγώνας που πρέπει να κερδηθεί».

Με πληροφορίες από: Gazzetta