Παναιτωλικός: 500 εισιτήρια από τον Παναθηναϊκό για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ

Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε 500 εισιτήρια από τον Παναθηναϊκό για την επερχόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:30, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ήδη μεγάλο ενθουσιασμό στους φιλάθλους του Αγρινίου, οι οποίοι ετοιμάζονται για μαζική μετακίνηση στην πρωτεύουσα.

Οι φίλοι του «Τίτορμου» θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την ομάδα τους σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, συνεχίζοντας την δυναμική παρουσία που είχαν και σε προηγούμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η διάθεση των εισιτηρίων και οι λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση των οπαδών έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η διάθεση των εισιτηρίων και η τιμή τους

Ο Παναθηναϊκός, γνωστός και ως «Τριφύλλι», δέχτηκε να παραχωρήσει στον Παναιτωλικό έως και 500 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων οπαδών. Η τιμή για κάθε εισιτήριο έχει οριστεί στα 15 ευρώ, καθιστώντας την πρόσβαση στον αγώνα προσιτή για τους ενδιαφερόμενους.

Οι φίλοι των «Καναρινιών» μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις κερκίδες του ΟΑΚΑ μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αγορά των εισιτηρίων, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον αγώνα.

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του Παναιτωλικού

Στις τάξεις των φίλων του Παναιτωλικού επικρατεί ξεσηκωμός ενόψει της αναμέτρησης με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει δημιουργήσει προσδοκίες και οι οπαδοί της ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών στην Αθήνα.

Η αναμενόμενη μαζική παρουσία στο ΟΑΚΑ έρχεται σε συνέχεια του δυναμικού παρόντος που είχαν δώσει οι Αγρινιώτες και στη Λιβαδειά, όπου περίπου 200 φιλοξενούμενοι οπαδοί είχαν στηρίξει την ομάδα τους. Για τον αγώνα στην πρωτεύουσα, οι προσδοκίες είναι για ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή.

Σημείο συνάντησης και φιλοξενία στο ΟΑΚΑ

Οι φίλοι του Παναιτωλικού που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22 του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτή η θύρα έχει οριστεί ειδικά για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της παρουσίας τους.

Για την καλύτερη οργάνωση της μετακίνησης, έχει προβλεφθεί προσυγκέντρωση των φίλων του Παναιτωλικού στην πύλη Α, η οποία βρίσκεται στην οδό Σπύρου Λούη. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και διαθέσιμο πάρκινγκ, διευκολύνοντας τους οπαδούς που θα μετακινηθούν με τα οχήματά τους.

Το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών Warriors

Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναιτωλικού, οι «Warriors», έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας τον παλμό και την προσμονή τους. Μέσω της σελίδας τους στο Facebook, οι «Warriors» τόνισαν τη σημασία που έχει η ομάδα για αυτούς.

Συγκεκριμένα, έγραψαν: «Έτσι ονειρευόμαστε τον Παναιτωλικό και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα. Την Κυριακή, το Αγρίνιο μετακομίζει στην Αθήνα». Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την αφοσίωση των οπαδών και την πρόθεσή τους να στηρίξουν μαζικά την ομάδα τους στην επικείμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta