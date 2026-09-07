Μάριους Γκριγκόνις: «Ο Άταμαν απομακρύνεται πλήρως από τους παίκτες»

Ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Λιθουανός γκαρντ που επέστρεψε στη Ζάλγκιρις Κάουνας, προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις στο επίσημο site της λιθουανικής ομάδας. Στις δηλώσεις του, ο αθλητής αναφέρθηκε εκτενώς στον πρώην προπονητή του, Έργκιν Άταμαν, και στις σχέσεις που διατηρούσε ο Τούρκος τεχνικός με τους παίκτες του. Ο Γκριγκόνις σχολίασε επίσης την περίοδο της θητείας του στον Παναθηναϊκό, περιγράφοντας τις προκλήσεις και τις επιτυχίες που βίωσε στην Αθήνα.

Οι σχέσεις με τον Έργκιν Άταμαν

Ο Μάριους Γκριγκόνις στάθηκε ιδιαίτερα στις αποστάσεις που κρατούσε ο Έργκιν Άταμαν από τους αθλητές της ομάδας. Ο Λιθουανός παίκτης υπογράμμισε την έλλειψη επικοινωνίας με τον Τούρκο προπονητή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέσεις μαζί του. Απομακρύνεται πλήρως από τους παίκτες. Επιλέγει αυτή τη στάση. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία».

Ο Γκριγκόνις διευκρίνισε επίσης ότι δεν προσπάθησε να συζητήσει με τον σύλλογο για τον ρόλο του στην ομάδα, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν συμβαίνει έτσι με τον Εργκίν Αταμάν». Περιέγραψε τη λογική ότι ο παίκτης έρχεται για να βοηθήσει στην προπόνηση και στο τοπικό πρωτάθλημα, και θα κληθεί όταν τον χρειαστούν, κάτι που συνέβη αργότερα.

Η πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό και το «οργανωμένο χάος»

Ο Λιθουανός αθλητής αναφέρθηκε στην πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, περιγράφοντάς την ως «οργανωμένο χάος». Εξήγησε ότι από τη σημερινή οπτική είναι εύκολο να μιλά κανείς, αλλά τότε η κατάσταση ήταν δύσκολη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στα αποδυτήρια υπήρχαν συχνοί τσακωμοί και ύβρεις μεταξύ των παικτών, ενώ ο προπονητής έθετε αθλητές εκτός ομάδας.

Η ένταση δεν περιοριζόταν μόνο εντός των τειχών του γηπέδου. Ο Γκριγκόνις αποκάλυψε ότι οι ίδιοι οι οπαδοί της ομάδας έβριζαν και έφτυναν τους παίκτες. «Περπατούσες στον δρόμο και σου έλεγαν διάφορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας ένα κλίμα ακραίου φανατισμού.

Η αλλαγή και η κατάκτηση της Euroleague

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά την επόμενη χρονιά, όταν η ομάδα κατέκτησε τη EuroLeague. «Την επόμενη χρονιά σε αποθεώνουν, επειδή κατακτήσαμε τη EuroLeague», δήλωσε ο Γκριγκόνις, τονίζοντας την αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο. Ο Λιθουανός γκαρντ περιέγραψε τον φανατισμό στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ως «σε άλλο επίπεδο», αναφέροντας ότι «ολόκληρη η αθλητική κουλτούρα ζει γι’ αυτό».

Επιπλέον, ο Γκριγκόνις σημείωσε ότι η τοπική αγορά είναι μεγαλύτερη και υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στην Αθήνα, οι οποίοι «πραγματικά έχουν τρελαθεί» με την ομάδα, χωρίς καν να χρειάζεται να πιουν μπύρα, καθώς είναι «από τη φύση τους» φανατικοί. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «μία από τις καλύτερες της καριέρας μου».

Η επιστροφή και η συμβολή των τραυματισμών

Παρά το γεγονός ότι του είχαν αναφέρει πως ήταν ελεύθερος να αποχωρήσει, ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος είχε συμβόλαιο, επέστρεψε στην ομάδα. Όπως εξήγησε, στην αρχή της σεζόν υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί σε βασικούς παίκτες, όπως ο Μήτογλου, ο Παπαπέτρου και ο Χουάντσο. Αυτή η συγκυρία τον οδήγησε να αγωνίζεται για 35 λεπτά ανά παιχνίδι.

Ο Λιθουανός γκαρντ περιέγραψε πώς λειτουργεί το άθλημα: «βάζεις τα πρώτα σου σουτ και όλοι σου λένε πόσο καλός είσαι. Συνεχίζεις να παίζεις». Η άφιξη του Κέντρικ Ναν αργότερα στην ομάδα, όπως ανέφερε, ανέβασε την απόδοση σε «άλλο επίπεδο». Η ομάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, «ταιριάξαμε τόσο καλά μεταξύ μας: χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Όλα απλώς προέκυψαν».

Η σιγουριά για τη νίκη στο Final Four

Ο Μάριους Γκριγκόνις εξέφρασε την απόλυτη σιγουριά που ένιωθε η ομάδα πριν από το Final Four, δηλώνοντας: «Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο Final Four και ήμασταν σίγουροι ότι θα κερδίσουμε». Αυτή η πεποίθηση παρέμεινε ακλόνητη ακόμα και κατά τη διάρκεια του τελικού, όταν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15 πόντους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Όλοι ήμασταν σίγουροι ότι θα κερδίσουμε», τόνισε ο Γκριγκόνις, προσθέτοντας ότι για αυτή τη στιγμή δεν μετανιώνει που ήταν τραυματίας και δεν αγωνίστηκε, καθώς «αυτό τα ξεπληρώνει όλα». Ο Λιθουανός αθλητής, ο οποίος καθιερώθηκε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ από τη Ζάλγκιρις, είχε μια άκρως επιτυχημένη θητεία στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας μια EuroLeague, ένα Πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta