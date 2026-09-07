Αμφίβολος ο Στρακόσια για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο champions league, ετοιμοπόλεμος ο Μπρινιόλι

Απρόοπτο προέκυψε στην προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Θωμάς Στρακόσια απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, γεγονός που τον καθιστά αμφίβολο για τον σημαντικό αγώνα. Σε περίπτωση που ο Αλβανός γκολκίπερ δεν μπορέσει να αγωνιστεί, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι ετοιμοπόλεμος να πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια.

Το απρόοπτο με τον Θωμά Στρακόσια

Ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσια, δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια, και συγκεκριμένα στην Allwyn Arena. Η απουσία του από την προετοιμασία αποτελεί ένα απρόοπτο για την Ένωση, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας στη φάση των ομίλων του Champions League.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της ΑΕΚ σχετικά με τον ακριβή λόγο της απουσίας του, αναφέρθηκε πως ο Στρακόσια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτό το πρόβλημα τον κατέστησε μη διαθέσιμο για την τελευταία προπόνηση, με αποτέλεσμα να θεωρείται αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση με την αυστριακή ομάδα.

Η ετοιμότητα του Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Σε περίπτωση που ο Θωμάς Στρακόσια δεν καταφέρει να αγωνιστεί, η ΑΕΚ έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο πρόσωπο του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας έλαβε κανονικά μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Ο Μπρινιόλι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της εστίας και να καλύψει το κενό που ενδεχομένως δημιουργηθεί από την απουσία του διεθνούς Αλβανού γκολκίπερ. Η συμμετοχή του στην προπόνηση επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας και η πρεμιέρα

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League. Ο αγώνας κόντρα στη ΛΑΣΚ είναι προγραμματισμένος για τις 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, και αποτελεί την πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης στη φάση των ομίλων.

Παρά το απρόοπτο με τον Θωμά Στρακόσια, η υπόλοιπη ομάδα φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Ο Σέρβος τεχνικός, Μάρκο Νίκολιτς, δεν αντιμετωπίζει κάποιο άλλο ζήτημα με τους παίκτες του, γεγονός που επιτρέπει στην ομάδα να επικεντρωθεί στον αγώνα με τη ΛΑΣΚ.

Οι δηλώσεις του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αναφέρθηκε στις προσδοκίες της ομάδας για το Champions League. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική στη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας την πίστη του στις δυνατότητες των παικτών του.

Επιπλέον, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται να αλλάξει την τακτική προσέγγιση ή το στυλ παιχνιδιού της ομάδας του απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της ΑΕΚ να παραμείνει πιστή στη φιλοσοφία της, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta