Ζοσέ Μουρίνιο: Η «επική» απάντηση για τον Κρίστιαν Κίβου

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για μια ακόμη φορά, αυτή τη φορά λόγω της απάντησής του σε Ιταλό δημοσιογράφο σχετικά με τον Κρίστιαν Κίβου. Ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του και νυν προπονητή της Ίντερ, λίγο πριν από τον μεγάλο αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τους «Νερατζούρι» για το Champions League. Η αντίδρασή του χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερη, προσελκύοντας τα βλέμματα.

Ο διάλογος που προκάλεσε αίσθηση

Η ερώτηση του Ιταλού δημοσιογράφου αφορούσε το αν ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Κρίστιαν Κίβου. Ο «Special One», με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, απάντησε γελώντας: «Με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου, με την κοπέλα σου, με τους φίλους, μίλησες; Θες να ξέρεις με ποιον μίλησα εγώ;».

Μετά την αρχική αυτή αντίδραση, ο έμπειρος προπονητής ξεκαθάρισε πως δεν έχει τίποτα να διευθετήσει ή να ξεκαθαρίσει με τον Ρουμάνο τεχνικό. Η στιχομυθία αυτή έλαβε χώρα ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ για το Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (8/9).

Το παρασκήνιο των δηλώσεων του Μουρίνιο

Η ερώτηση του δημοσιογράφου δεν ήταν τυχαία, καθώς υπήρχε ένα προηγούμενο μεταξύ του Μουρίνιο και του Κίβου. Το 2025, ο Πορτογάλος προπονητής είχε εκφράσει την απορία του για το πώς ορισμένοι προπονητές αναλαμβάνουν μεγάλες ομάδες, χωρίς να έχουν επιδείξει αξιόλογο έργο στους πάγκους. Ο Κρίστιαν Κίβου θεωρήθηκε τότε ένας από τους αποδέκτες αυτής της δήλωσης.

Σε ένα απόσπασμα της συνέντευξης Τύπου, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε αυτή τη δήλωση, λέγοντας: «Είπατε ότι πρώην παίκτες χωρίς εμπειρία αρχίζουν να προπονούν κορυφαίες ομάδες…». Ο Μουρίνιο απάντησε: «Κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι είναι κακοί. Ο Κίβου είναι καλός, κερδίζει».

Η αντίδραση του Κρίστιαν Κίβου

Μετά τις αρχικές δηλώσεις του Μουρίνιο το 2025, ο Κρίστιαν Κίβου είχε σχολιάσει το θέμα. Ο προπονητής της Ίντερ είχε δηλώσει τότε: «Παίρνω δύναμη από την πίστη αυτών των παιδιών, παρά τον θόρυβο που κάνουν όχι μόνο οι εχθροί, αλλά και οι φίλοι».

Αυτή η δήλωση του Κίβου είχε ερμηνευθεί ως μια έμμεση απάντηση στις παρατηρήσεις του Ζοσέ Μουρίνιο, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη που έδειχνε στους παίκτες του και την αφοσίωσή του στο έργο του, παρά τις όποιες κριτικές. Η πρόσφατη ερώτηση του δημοσιογράφου επανέφερε στο προσκήνιο αυτό το παλαιότερο ζήτημα.

Η συνάντηση στο Champions League

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ για το Champions League. Αυτός ο αγώνας φέρνει αντιμέτωπους δύο συλλόγους με μεγάλη ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Κρίστιαν Κίβου, ως τεχνικός των «Νερατζούρι», βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Η αναμέτρηση της Τρίτης (8/9) αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το αγωνιστικό της κομμάτι, αλλά και για το παρασκήνιο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις σχέσεις των δύο προπονητών, οι οποίοι κάποτε συνεργάστηκαν. Η παρουσία του Κίβου στον πάγκο της Ίντερ, μετά την πορεία του ως ποδοσφαιριστής, αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta