Ολυμπιακός: Τι χάνει αγωνιστικά από την απουσία του Ελ Καμπί

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο ELABET έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Ολυμπιακό, αλλά και στο ευρύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν κάταγμα στην κνήμη, με αποτέλεσμα ο Μαροκινός επιθετικός να υπολογίζεται εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα 6 με 7 μηνών.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς χάνει τον βασικό του φορ και ένα κομβικό στοιχείο του τακτικού του πλάνου. Η απουσία του Ελ Καμπί δεν αφορά μόνο το σκοράρισμα, αλλά τη συνολική του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Ο τραυματισμός και η διάρκεια απουσίας

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υπέστη κάταγμα στην κνήμη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET. Η διάγνωση αυτή τον θέτει εκτός γηπέδων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Η είδηση αυτή προκάλεσε προβληματισμό στους φιλάθλους του Ολυμπιακού και γενικότερα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη απώλεια είναι κρίσιμη για την ομάδα, καθώς ο 33χρονος επιθετικός αποτελεί βασικό στέλεχος του ρόστερ. Η μακροχρόνια απουσία του θα απαιτήσει από το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να βρει λύσεις για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται στην επιθετική γραμμή.

Η αγωνιστική διάσταση της απώλειας

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την απουσία του Ελ Καμπί είναι πρωτίστως αγωνιστικό. Ο Μαροκινός επιθετικός δεν είναι απλά ο βασικός φορ της ομάδας, αλλά αποτελεί την αφετηρία του τακτικού πλάνου του Βάσκου προπονητή. Η απουσία του είχε φανεί και τον περασμένο Γενάρη, όταν ο Ελ Καμπί είχε φύγει για τις υποχρεώσεις του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο, με την πορεία του Ολυμπιακού να παρουσιάζει καθοδική τάση.

Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στο γκολ, αλλά επεκτείνεται σε όλο το παιχνίδι της ομάδας. Ο Μεντιλίμπαρ χάνει έναν παίκτη που εκτελούσε με εξαιρετικό τρόπο τις εντολές του, επηρεάζοντας τόσο την επίθεση όσο και την άμυνα.

Το ασφυκτικό πρέσινγκ και η αφετηρία της πίεσης

Ο Ελ Καμπί αποτελεί την αφετηρία για το ασφυκτικό πρέσινγκ που ζητάει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του. Ήταν ο πρώτος που ξεκινούσε την πίεση κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, με στόχο τη δημιουργία εύκολων λαθών και προϋποθέσεων για γκολ. Η ικανότητά του να κινείται σωστά, να έχει τρεξίματα και ανάσες, τον καθιστούσε μόνιμη απειλή για τους κεντρικούς αμυντικούς και τον τερματοφύλακα των αντιπάλων.

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς έναν φορ με τέτοια τρεξίματα και προσήλωση στο πλάνο, κάτι που φάνηκε και από την αδυναμία άλλων παικτών, όπως ο Ταρέμι και ο Κλέιτον, να κινηθούν στους ίδιους ρυθμούς. Ο Ελ Καμπί ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να διατηρήσει την ένταση και την πίεση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συμβολή στην ανασταλτική λειτουργία

Πέρα από το επιθετικό του σκέλος, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν και αυτό που χαρακτηρίζεται ως «η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση». Η συμβολή του στα ανασταλτικά καθήκοντα ήταν άρτια, καθώς δεν επέτρεπε στους στόπερ των αντιπάλων να κυκλοφορούν την μπάλα άνετα ή να τη μεταφέρουν εύκολα από την άμυνα προς τα μπροστά. Η συνεχής του πίεση δυσκόλευε την ανάπτυξη του παιχνιδιού των αντιπάλων.

Η παρουσία του στην πρώτη γραμμή άμυνας ήταν καθοριστική για την εφαρμογή της στρατηγικής του Μεντιλίμπαρ, η οποία βασίζεται στην ανάκτηση της μπάλας ψηλά στο γήπεδο. Η απουσία του θα απαιτήσει από άλλους παίκτες να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τη δυναμική της ομάδας.

Το χάρισμα του γκολ από το πουθενά

Παρόλο που ο Ελ Καμπί έχει χάσει ουκ ολίγες φορές πέναλτι, τετ-α-τετ και «άχαστα», όπως συμβαίνει στη ζωή ενός επιθετικού που αναλαμβάνει πολλές τελικές προσπάθειες, διαθέτει ένα συγκεκριμένο χάρισμα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μεντιλίμπαρ μπορούσε να τον διατηρεί στον αγωνιστικό χώρο για όλο το παιχνίδι, ακόμα και αν δεν είχε κάνει κάτι αξιοσημείωτο μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο Μαροκινός φορ έχει την ικανότητα να βρίσκει γκολ από το «πουθενά». Από μία χαμένη μπαλιά, μία λανθασμένη πάσα ή μία δυνατή μετάβαση, «μυρίζεται» τη φάση. Ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται και την κατάλληλη στιγμή για να εκτελέσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, προσφέροντας λύσεις στο σκοράρισμα ακόμα και σε δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta