Παρουσιάστηκαν τα σχέδια για τις νέες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού γύρω από το ΣΕΦ

Στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), δημοσιεύτηκαν τα σχέδια για τις νέες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού που αναπτύσσονται γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού, όπου αναλύθηκε το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν υλοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την τελευταία επταετία. Παράλληλα, τέθηκε υπόψη το συνολικό πλάνο αξιοποίησης του χώρου για τα επόμενα 40 χρόνια.

Η παρουσίαση στη ΔΕΘ και το όραμα για το ΣΕΦ

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ήταν αυτή που ανέλαβε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο πλάνο εργασιών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, δημοσιεύτηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν τις νέες εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Η κυρία Τσιλιγκίρη παρουσίασε τη συνολική διαδρομή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από το 2019 μέχρι σήμερα, εστιάζοντας παράλληλα στον σχεδιασμό για το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο Περίπτερο του Σταδίου, στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«7 Χρόνια αλλαγών – 40 χρόνια μπροστά»

Με κεντρικό μήνυμα «7 χρόνια αλλαγών – 40 χρόνια μπροστά», η παρουσίαση συνέδεσε σε μία ενιαία αφήγηση όσα άλλαξαν τα τελευταία επτά χρόνια με όσα σχεδιάζονται για τις επόμενες δεκαετίες. Παρουσιάστηκε η συνολική εικόνα της πορείας και της επόμενης ημέρας του Οργανισμού.

Από τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την επανενεργοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, μέχρι το νέο Master Plan, τον περιβάλλοντα χώρο και τη σχέση του ΣΕΦ με τη θάλασσα και τον Πειραιά, αναδείχθηκε το ευρύ φάσμα των παρεμβάσεων και των μελλοντικών σχεδίων.

Οι παρεμβάσεις της τελευταίας επταετίας

Η πρώτη ενότητα της παρουσίασης ήταν αφιερωμένη στη διαδρομή που ξεκίνησε το 2019, όταν το #ToSEFallazei τέθηκε ως δέσμευση για την αλλαγή και την εξέλιξη ενός ιστορικού δημόσιου αθλητικού Οργανισμού. Επτά χρόνια μετά, ο απολογισμός αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα έργα, παρεμβάσεις και αλλαγές.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών του Σταδίου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και του παραλιακού μετώπου, με παρεμβάσεις στην Ακτή Δηλαβέρη, στις πεζογέφυρες και στις εξωτερικές υποδομές.

Σημαντική ήταν επίσης η επανενεργοποίηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, δίνοντας ξανά χώρο στον ερασιτεχνικό και καθημερινό αθλητισμό. Παράλληλα, υπήρξε αξιοποίηση ανενεργών χώρων και δημόσιας περιουσίας, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση του δημόσιου και αθλητικού χαρακτήρα του ΣΕΦ.

Κοινωνικές δράσεις και εξωστρέφεια

Οι δράσεις του ΣΕΦ επεκτάθηκαν και στους τομείς της προσβασιμότητας και των κοινωνικών πρωτοβουλιών, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ο Οργανισμός επέδειξε εξωστρέφεια, μέσα από τη διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, συνεδριακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, επιδιώκοντας την επανασύνδεση του ΣΕΦ με την πόλη του Πειραιά.

Το προσωπικό και η δήλωση της προέδρου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ανθρώπους του ΣΕΦ, οι οποίοι στήριξαν αυτή τη διαδρομή σε μία περίοδο σημαντικής υποστελέχωσης. Ένας Οργανισμός που το 2019 αριθμούσε περίπου 125 εργαζομένους λειτουργεί σήμερα με λιγότερους από 50, συνεχίζοντας παράλληλα να υλοποιεί έργα, διαγωνισμούς, διοργανώσεις και την καθημερινή λειτουργία ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου συνόλου εγκαταστάσεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Χριστίνα Τσιλιγκίρη: «Με λιγότερο από το μισό προσωπικό, δεν κράτη...»

Με πληροφορίες από: Gazzetta