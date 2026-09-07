ΑΕΚ: Απουσία Στρακόσια από την προπόνηση ενόψει ΛΑΣΚ

Ο Θωμάς Στρακόσια απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία διεξήχθη στην Allwyn Arena, ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ. Η απουσία του διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα από το πρόγραμμα της προπόνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν το βασικό σημείο της ημέρας για την κιτρινόμαυρη ομάδα, καθώς δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για να λάβει μέρος στις ασκήσεις.

Η απουσία του Θωμά Στρακόσια από την προπόνηση

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αγώνα της League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ σημαδεύτηκε από την απουσία του Θωμά Στρακόσια. Ο τερματοφύλακας δεν συμμετείχε στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Allwyn Arena, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή του. Η απουσία του από το πρόγραμμα της ομάδας ενόψει ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού αγώνα θεωρείται σημαντική.

Οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να παράσχουν κάποια ενημέρωση σχετικά με τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα. Το γεγονός ότι ο Στρακόσια δεν βγήκε για να πάρει μέρος στην προπόνηση, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από την απουσία του, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι διαθέσιμος για αντικατάσταση

Παρά την απουσία του Θωμά Στρακόσια, η ΑΕΚ διαθέτει εναλλακτική λύση για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι κανονικά διαθέσιμος και έτοιμος να τον αντικαταστήσει στην αυριανή πρεμιέρα του Champions League. Η παρουσία του Μπρινιόλι στην προπόνηση και η ετοιμότητά του προσφέρουν μια λύση για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σε περίπτωση που ο Στρακόσια δεν μπορέσει να αγωνιστεί.

Η ομάδα της ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στη ΛΑΣΚ, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Η εξέλιξη αυτή καθιστά τον Ιταλό τερματοφύλακα ως την πιθανότερη επιλογή για την αρχική ενδεκάδα, εφόσον επιβεβαιωθεί η αδυναμία συμμετοχής του Στρακόσια στον αγώνα της League Phase.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ

Νωρίτερα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη ΛΑΣΚ. Στις δηλώσεις του, ο Νίκολιτς τόνισε μεταξύ άλλων πως η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική στο Champions League. Ο προπονητής εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας και στην ικανότητά της να σταθεί επάξια στη διοργάνωση, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε επίσης ότι η ομάδα δεν σκέφτεται να αλλάξει την τακτική προσέγγιση ή το στυλ παιχνιδιού της απέναντι στη ΛΑΣΚ. Αυτό δείχνει την προσήλωση του προπονητή στο πλάνο που έχει χαράξει και την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του να το εφαρμόσουν, ανεξαρτήτως του αντιπάλου και της διοργάνωσης.

Η τακτική προσέγγιση ενόψει ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, θα διατηρήσει την ίδια τακτική προσέγγιση και το ίδιο στυλ παιχνιδιού στον αγώνα με τη ΛΑΣΚ. Ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζει η ομάδα τους αγώνες της, ακόμα και στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η σταθερότητα στην τακτική αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του.

Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, έχοντας ως στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η προσήλωση στο καθιερωμένο αγωνιστικό πλάνο και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των παικτών αποτελούν τους βασικούς άξονες της προετοιμασίας, όπως διατυπώθηκαν από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta