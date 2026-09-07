Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Super League για το πρόγραμμα και την κεντρική διαχείριση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αναμένεται να συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνεται ο ορισμός του αγωνιστικού προγράμματος έως και τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος της κανονικής περιόδου. Παράλληλα, ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τα μέλη είναι το ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση των συλλόγων.

Ορισμός αγώνων και πρόγραμμα

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ο ορισμός των αγώνων της Stoiximan Super League. Αυτός ο ορισμός αφορά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τις αγωνιστικές από την 5η έως και τη 16η.

Η απόφαση αυτή είναι κρίσιμη για τον προγραμματισμό των ομάδων και των φιλάθλων, καθώς η 16η αγωνιστική σηματοδοτεί την πρώτη αγωνιστική του έτους 2027, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και την έναρξη του επόμενου. Ο ακριβής καθορισμός των ημερομηνιών και ωρών των αναμετρήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το πέρας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν επί της αρχής αποφάσεις αναφορικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ, που είναι μέλη του Συνεταιρισμού, σε ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να καθορίσει την πορεία του πρωταθλήματος σε οικονομικό επίπεδο, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των πόρων και την ενίσχυση όλων των ομάδων που συμμετέχουν.

Δικαίωμα αναβολής αγώνων για τις ευρωπαϊκές ομάδες

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνεται επίσης η πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος αναβολής αγώνων. Το δικαίωμα αυτό αφορά το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η επικαιροποίηση αυτή θα γίνει υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, ώστε να διευκολυνθούν στο βαρύ αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Εισήγηση για τον Κανονισμό Αδειοδότησης

Ένα ακόμη σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η εισήγηση προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Η εισήγηση αυτή αφορά το σχέδιο του νέου Κανονισμού Αδειοδότησης, ο οποίος είναι έκδοσης 2026.

Η Super League θα παρουσιάσει τις προτάσεις της επί του συγκεκριμένου κανονισμού, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία και την τήρηση των προδιαγραφών των ΠΑΕ. Η έγκριση και εφαρμογή ενός σύγχρονου Κανονισμού Αδειοδότησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των συλλόγων του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta