Η Κ19 του Παναθηναϊκού νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1, όπως και η πρώτη ομάδα

Η ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού σημείωσε σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Super League Κ19. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ιάσωνας Νεμπής, ο οποίος πέτυχε δύο από τα τρία τέρματα του «τριφυλλιού». Η επικράτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης νίκας της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, η οποία επίσης είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με το ίδιο σκορ, 3-1, με τον Τεττέη να σημειώνει δύο γκολ.

Η επικράτηση στην 3η αγωνιστική

Οι «πράσινοι» έδειξαν την ανωτερότητά τους από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Μόλις στο 4ο λεπτό, μετά από μια εξαιρετική πάσα του Θεοχάρη, ο Ιάσωνας Νεμπής κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του με πλασέ. Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, και εννέα λεπτά αργότερα, στο 9ο λεπτό, το «τριφύλλι» διπλασίασε τα τέρματά του.

Συγκεκριμένα, ο Ιωάννου εκτέλεσε ένα πολύ καλό κόρνερ, με την μπάλα να βρίσκει στον Σίμνοβετς του ΠΑΟΚ και να καταλήγει στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0. Οι παίκτες υπό την καθοδήγηση του Άγγελου Ζαζόπουλου διατήρησαν τον ίδιο ρυθμό και στο 19ο λεπτό πέτυχαν και τρίτο γκολ. Ο Ιωάννου έκανε μια κάθετη πάσα, και ο Ιάσωνας Νεμπής ευστόχησε για δεύτερη φορά, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα στην αναμέτρηση.

Αντίδραση του ΠΑΟΚ και απόκρουση πέναλτι

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 3-1, με ένα σουτ του Κυριαζίδη. Στη συνέχεια, στο 66ο λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Γείτονας, απέκρουσε την εκτέλεση, διατηρώντας το σκορ στα ίδια επίπεδα και αποτρέποντας περαιτέρω μείωση.

Προς το τέλος της αναμέτρησης, και συγκεκριμένα στο 77ο λεπτό, το «τριφύλλι» έφτασε κοντά στην επίτευξη ενός τέταρτου τέρματος, αλλά το σουτ του Καραγκούνη κόντραρε πριν καταλήξει στα δίχτυα. Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη επικράτησή του σε ισάριθμα παιχνίδια στη Super League Κ19.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν οι: Γείτονας, Χαντζάρας (84΄ Καλμπουρτζής), Τζούνιορ, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης (84΄ Κουμουκέλης), Τερζής (62΄ Καραγκούνης), Πετούσης, Νεμπής, Ιωάννου (84΄ Μπαζούκης), Αργυρόπουλος (55΄ Κάουα).

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ ήταν: Μπελέρης, Σίμνοβετς, Τσιάλης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Κάνιος, Χαλδέζος, Γκιόκα, Σούβλατζης, Τουρσουνίδης, Αρετής.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League Κ19

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League Κ19 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΟΦΗ - Κηφισιά 1-0, ΑΕΚ - Άρης 6-0, Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-0, Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 2-1, Βόλος - Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1. Η αναμέτρηση Ηρακλής - Αστέρας Aktor θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η βαθμολογία της Super League Κ19 διαμορφώνεται ως εξής: 1. ΑΕΚ 6 βαθμοί, 2. Παναθηναϊκός 6 βαθμοί, 3. Ατρόμητος 6 βαθμοί, 4. Βόλος 3 βαθμοί, 5. Άρης 3 βαθμοί, 6. Λεβαδειακός 3 βαθμοί, 7. Παναιτωλικός 3 βαθμοί, 8. Ολυμπιακός 3 βαθμοί, 9. ΟΦΗ 3 βαθμοί, 10. Ηρακλής 0 βαθμοί, 11. Αστέρας Aktor 0 βαθμοί, 12. ΠΑΟΚ 0 βαθμοί, 13. Καλαμάτα 0 βαθμοί, 14. Κηφισιά 0 βαθμοί. Σημειώνεται ότι ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα, ενώ ο Αστέρας και ο Βόλος έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Νίκη και για την Κ17 του «τριφυλλιού»

Πέρα από την επικράτηση της Κ19, το «τριφύλλι» σημείωσε νίκη και για το πρωτάθλημα Κ17. Η αντίστοιχη ομάδα του Παναθηναϊκού επικράτησε του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με σκορ 1-0.

Με πληροφορίες από: Gazzetta