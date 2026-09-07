Η μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC και το όφελος για τον Ολυμπιακό

Ο Τόμας Γουόκαπ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτησή του. Η μεταγραφή του 33χρονου Αμερικανού γκαρντ μεταφράζεται σε ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για τους «ερυθρόλευκους», το οποίο εκτιμάται συνολικά στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία αυτή κλείνει το «σίριαλ» του καλοκαιριού που αφορούσε το μέλλον του παίκτη.

Το deal που φέρνει «χρυσάφι» στους «ερυθρόλευκους»

Η Ντουμπάι BC θα καταβάλει ένα ποσό της τάξεως των 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε αυτό το ποσό αναμένεται να συνδράμει και ο ίδιος ο παίκτης. Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού οικονομικού οφέλους για τον ελληνικό σύλλογο.

Επιπλέον, αν συνυπολογιστούν οι φόροι που σχετίζονται με το «μανατζερικό» κομμάτι της μεταγραφής, το ποσό που εισπράττει ο Ολυμπιακός εκτοξεύεται αμέσως στα 3,4 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει την αξία του παίκτη και τις συνθήκες της αγοράς, ενισχύοντας σημαντικά τα ταμεία των Πειραιωτών.

Το συμβόλαιο που γλίτωσε ο Ολυμπιακός

Ένα επιπλέον στοιχείο που συμβάλλει στο συνολικό όφελος για τον Ολυμπιακό είναι το συμβόλαιο του Τεξανού γκαρντ. Εάν ο Τόμας Γουόκαπ παρέμενε στον Πειραιά, το συμβόλαιό του θα ανερχόταν στο ποσό του 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό το ποσό, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» γλιτώνουν, προστίθεται στο προηγούμενο νούμερο.

Με την προσθήκη του γλιτωμένου συμβολαίου των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων στα 3,4 εκατομμύρια δολάρια που προκύπτουν από την πληρωμή της Ντουμπάι BC και τους φόρους, το συνολικό όφελος για τον Ολυμπιακό φτάνει στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ως εξωφρενικό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο αθλητής θα πατάει στα 35 του χρόνια στο τέλος της σεζόν.

Η συμφωνία με την Ντουμπάι BC

Ο Τόμας Γουόκαπ υπέγραψε συμβόλαιο με την Ντουμπάι BC για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ. Η μετακίνηση αυτή σημαίνει ότι ο Γουόκαπ θα γίνει κάτοικος των ΗΑΕ.

Η Ντουμπάι BC, με την απόκτηση του Γουόκαπ, ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της, προσθέτοντας έναν έμπειρο παίκτη στην περιφέρειά της. Η τριετής διάρκεια του συμβολαίου δείχνει τη δέσμευση της ομάδας προς τον παίκτη και την προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Οι αρχικές προτάσεις και η αλλαγή δεδομένων

Η διαδικασία της μεταγραφής του Τόμας Γουόκαπ δεν ήταν ευθύγραμμη. Η πρώτη πρόταση που είχε καταθέσει ο σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τον παίκτη άγγιζε το ποσό των 660.000 δολαρίων. Ακολούθησε μια δεύτερη πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε ως η τελευταία, με ανώτατο όριο το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαψαν σημαντικά μετά το άνοιγμα πειθαρχικής διαδικασίας από την EuroLeague σχετικά με τους χειρισμούς της Ντουμπάι. Αυτή η εξέλιξη θορύβησε τους Άραβες. Παράλληλα, συνειδητοποίησαν ότι η πλευρά του παίκτη είχε ελάχιστες έως μηδαμινές ελπίδες να κερδίσει την καταγγελία του συμβολαίου του στο BAΤ (Διαιτητικό Δικαστήριο Καλαθοσφαίρισης). Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στην αύξηση της προσφοράς και την τελική συμφωνία που αποφέρει το μεγάλο όφελος στον Ολυμπιακό.

Μια συμφέρουσα εξέλιξη για τον Ολυμπιακό

Η έκβαση της υπόθεσης του Τόμας Γουόκαπ κρίνεται ως άκρως συμφέρουσα για τον Ολυμπιακό. Το συνολικό οικονομικό όφελος των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συνδυασμό με την ηλικία του αθλητή, ο οποίος θα φτάσει τα 35 στο τέλος της σεζόν, καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους «ερυθρόλευκους». Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, καταλήγοντας σε ένα αποτέλεσμα που ενισχύει οικονομικά τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta