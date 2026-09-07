Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Στα όρια του θεατή»

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ρεπόρτερ του «δικεφάλου του βορρά», φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Galacticos» και προέβη σε δηλώσεις που αφορούν τη στάση ορισμένων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Ο δημοσιογράφος άσκησε δριμεία κριτική σε σημαντικούς παίκτες της ομάδας, υπογραμμίζοντας την έλλειψη ζήλου που επιδεικνύουν. Η τοποθέτησή του εστιάζει στην ανάγκη εύρεσης λύσεων για το πρόβλημα αυτό, με την ευθύνη να βαραίνει τον προπονητή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση.

Η δριμεία κριτική για τη στάση των παικτών

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά ορισμένων σημαντικών παικτών του ΠΑΟΚ, μιλώντας στους «Galacticos». Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν επιδεικνύουν τη δέουσα ζέση και τον απαραίτητο ενθουσιασμό στο νέο αυτό ξεκίνημα της ομάδας. Η παρατήρηση αυτή αφορά τη συνολική τους παρουσία και διάθεση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσορμπατζόγλου τόνισε πως αυτοί οι παίκτες βρίσκονται «στα όρια του θεατή», μια φράση που υποδηλώνει την παθητική και αποστασιοποιημένη στάση τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η έλλειψη ενεργούς συμμετοχής και πάθους από κομβικούς ποδοσφαιριστές αποτελεί ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς επηρεάζει την αγωνιστική εικόνα του «δικεφάλου του βορρά».

Η αναζήτηση λύσεων και η ευθύνη του προπονητή

Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για τους «ασπρόμαυρους» να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν άμεσα λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ανακύψει. Η κατάσταση αυτή, όπως επισήμανε, μπορεί να προκαλείται και από τη γενικότερη συνθήκη στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα, δημιουργώντας ένα κλίμα που επηρεάζει την απόδοση των παικτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου απέδωσε την ευθύνη για την επίλυση του ζητήματος στον προπονητή της ομάδας. Η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, που αφορούν την ψυχολογία και τη διάθεση των ποδοσφαιριστών, αποτελεί βασικό κομμάτι των καθηκόντων του τεχνικού επιτελείου. Είναι υποχρέωση του προπονητή να βρει τον τρόπο να επαναφέρει τους παίκτες στην επιθυμητή αγωνιστική και πνευματική κατάσταση, ώστε να προσφέρουν τα μέγιστα.

Το παράδειγμα της επιτυχημένης διαχείρισης επί Λουτσέσκου

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου έφερε ως παράδειγμα την προηγούμενη θητεία του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της προπονητικής διαχείρισης. Κατά την εποχή εκείνη, παρόμοιες καταστάσεις και προβλήματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά ή τη διάθεση των παικτών εντός της ομάδας αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικά και με επιτυχία.

Μέσω της συστηματικής δουλειάς, της αφοσίωσης και της καθοδήγησης του προπονητή, όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις μετατρέπονταν σε θετικά στοιχεία για την ομάδα. Αυτό το ιστορικό παράδειγμα τονίζει τη βαρύτητα του ρόλου του προπονητή στην ψυχολογική και αγωνιστική ανάταση των ποδοσφαιριστών, ακόμη και όταν αυτοί δεν δείχνουν την απαιτούμενη ζέση ή βρίσκονται σε περίοδο κάμψης, οδηγώντας σε συνολική βελτίωση και επιτυχίες.

Η σημασία της ζέσης στο νέο ξεκίνημα

Η κριτική του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου εστιάζει στην κρισιμότητα της άμεσης επαναφοράς της απαιτούμενης ζέσης και διάθεσης από τους σημαντικούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Η απουσία αυτής της ενέργειας και του πάθους επηρεάζει αρνητικά την συνολική απόδοση και την εικόνα της ομάδας, ειδικά σε ένα νέο ξεκίνημα, όπου η συσπείρωση και η αφοσίωση είναι καθοριστικές.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό με σοβαρότητα, καθώς η συμβολή των βασικών ποδοσφαιριστών είναι καθοριστική για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων. Η δήλωση του ρεπόρτερ υπογραμμίζει την εσωτερική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, πέρα από τις εξωτερικές αγωνιστικές απαιτήσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνολική αφύπνιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta