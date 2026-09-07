Λιούμπισιτς: «Παθιασμένοι οι οπαδοί της ΑΕΚ, ανυπομονώ να επιστρέψω ως αντίπαλος»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο 27χρονος Αυστροκροάτης χαφ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια ως αντίπαλος της ΑΕΚ, μόλις ενάμιση μήνα μετά την αποχώρησή του από την Ένωση. Ο πρώην παίκτης των κιτρινόμαυρων, ο οποίος αγωνίζεται πλέον ως δανεικός στη ΛΑΣΚ, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση της League Phase του Champions League. Η κλήρωση έφερε τις δύο ομάδες αντιμέτωπες, με τον Λιούμπισιτς να δηλώνει ανυπόμονος για το παιχνίδι και την επανένωση με γνώριμα πρόσωπα.

Η επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα βρεθεί ξανά σε γνώριμα μέρη το βράδυ της Τρίτης, καθώς η αποστολή της ΛΑΣΚ πήρε το αεροπλάνο για την Ελλάδα ενόψει της πρεμιέρας της διοργάνωσης των αστεριών. Ο ίδιος εξέφρασε την ανυπομονησία του για την επιστροφή, τονίζοντας πως η Αθήνα είναι μια ξεχωριστή πόλη και η Ελλάδα μια χώρα με απίστευτο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Η παρουσία του στη ΛΑΣΚ προέκυψε έπειτα από δυόμιση χρόνια παρουσίας στην ΑΕΚ, με τον παίκτη να επιστρέφει στην Αυστρία για να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ως δανεικός. Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας μετά την εμφατική νίκη επί του Άρη, είχε αναφερθεί και στην περίπτωση του Λιούμπισιτς, ως έναν από τους παίκτες που αποχώρησαν το καλοκαίρι από την ΑΕΚ προκειμένου να έχουν βασικό ρόλο στις νέες τους ομάδες.

Η τρομερή ανατροπή της αυστριακής ομάδας επί της Σέλτικ και η κλήρωση της League Phase του Champions League στη συνέχεια τα έφεραν έτσι ώστε ο 27χρονος Αυστροκροάτης χαφ να βρεθεί αντίπαλος της ΑΕΚ μόλις ενάμιση μήνα μετά την αποχώρησή του από τους κιτρινόμαυρους.

Οι αναμνήσεις από την ΑΕΚ

Κοιτώντας πίσω στην περίοδο που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς δήλωσε πολύ ευγνώμων για τις πολλές ξεχωριστές στιγμές που έζησε. Χαρακτήρισε την εμπειρία του στην Ένωση ως σημαντική και καθοριστική για την πορεία του, κάτι που θυμάται με μεγάλη αγάπη.

Ο Αυστροκροάτης μέσος υπογράμμισε το ιδιαίτερο συναίσθημα του να επιστρέφει ως αντίπαλος τόσο σύντομα μετά την αποχώρησή του. Παρ' όλα αυτά, η ανυπομονησία του για το παιχνίδι και η ευκαιρία να συναντήσει ξανά πολλά γνώριμα πρόσωπα, υπερτερούν.

Η επανένωση με τους φίλους

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς εξέπληξε εκφράζοντας τη χαρά του όταν είδε την κλήρωση και την προοπτική να αγωνιστεί στην Αθήνα. Ανυπομονεί να ξαναδεί τους φίλους του από την ΑΕΚ, τον Λούκα Γιόβιτς, τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και τον Ντομαγκόι Βίντα, και να περάσει λίγο χρόνο μαζί τους.

Παρόλο που δεν έχουν μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, ο Λιούμπισιτς τόνισε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το ματς, για αυτά τα 90 λεπτά, μετράει μόνο το ποδόσφαιρο και η εμφάνιση. Δήλωσε απόλυτα συγκεντρωμένος στη ΛΑΣΚ και στο να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά, μετά το ματς θα χαρεί πολύ να τους δει και να τα πει.

Το πάθος των Ελλήνων φιλάθλων

Ο 27χρονος χαφ αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει στη Νέα Φιλαδέλφεια, προβλέποντας μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από απίστευτο πάθος και αυτό το νιώθεις αμέσως σε κάθε παιχνίδι.

Ο Λιούμπισιτς περιέγραψε τους οπαδούς της ΑΕΚ ως πολύ συναισθηματικά δεμένους με την ομάδα τους, δημιουργώντας μια πραγματικά φανταστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αυτό το πάθος και η «τρέλα» των φιλάθλων της ΑΕΚ είναι αυτά που του έχουν μείνει, γνωρίζοντας τις δυσκολίες μιας τόσο «καυτής» έδρας.

Η σημασία του αγώνα για τη ΛΑΣΚ

Για τη ΛΑΣΚ, η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια θα αποτελέσει σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή εμπειρία. Ο Λιούμπισιτς είναι αφοσιωμένος στο να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί για την ομάδα του, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης των αστεριών.

Ο Αυστροκροάτης μέσος εξήγησε πως η συγκέντρωσή του είναι πλήρης στη ΛΑΣΚ, με στόχο να βοηθήσει την ομάδα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα του Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta