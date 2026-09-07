Champions League: Οι νέοι κανονισμοί για τη «σπατάλη χρόνου» και την παρέμβαση του VAR

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για τη σεζόν 2026-2027. Η σέντρα θα γίνει την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη Λασκ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19:45. Παράλληλα με την έναρξη των αγώνων, η UEFA εισάγει μια σειρά από νέους κανονισμούς, οι οποίοι εστιάζουν κυρίως στη μείωση της «σπατάλης χρόνου» και στην αποτελεσματικότερη χρήση του συστήματος VAR.

Αλλαγές για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων

Ένας από τους βασικούς στόχους των νέων κανονισμών είναι η καταπολέμηση των καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πλέον, ένας παίκτης που γίνεται αλλαγή θα έχει στη διάθεσή του μόλις 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν τηρήσει αυτό το χρονικό όριο, ο συμπαίκτης του που πρόκειται να εισέλθει στο παιχνίδι θα πρέπει να περιμένει. Η είσοδός του θα επιτραπεί μόνο στην πρώτη διακοπή του παιχνιδιού, αφού έχει παρέλθει ένα λεπτό καθυστερήσεων από την επανέναρξη.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση τραυματισμού ενός ποδοσφαιριστή, αυτός θα πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου αμέσως μετά την επανεκίνηση του ματς και να παραμείνει εκτός για ένα λεπτό. Μια ακόμα σημαντική αλλαγή αφορά τα πλάγια άουτ. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι υπάρχει πρόθεση καθυστέρησης στην εκτέλεσή τους, θα ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων. Εάν αυτή η αντίστροφη μέτρηση παρέλθει χωρίς να εκτελεστεί το άουτ, τότε θα καταλογίζεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ενισχυμένος ρόλος του VAR σε κάρτες και ταυτοποίηση

Το σύστημα VAR αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες, ειδικά σε θέματα που αφορούν τις κάρτες και την ταυτοποίηση των παικτών. Μια άκρως σημαντική διαφοροποίηση είναι ο έλεγχος για λανθασμένη κίτρινη κάρτα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αποβολή. Η συγκεκριμένη φάση θα μπορεί να ελεγχθεί από το VAR και, εφόσον διαπιστωθεί λάθος, η τιμωρία να ακυρωθεί.

Επιπλέον, το VAR θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη σωστή ταυτοποίηση ενός ποδοσφαιριστή που έχει τιμωρηθεί με κάρτα για μια ενέργειά του. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα μπορεί να διορθώσει περιπτώσεις όπου ο διαιτητής έχει καταλογίσει φάουλ ή έχει δείξει κάρτα σε λάθος παίκτη, δηλαδή σε κάποιον που δεν διέπραξε την παράβαση.

Νέες δυνατότητες παρέμβασης για τον διαιτητή

Οι διαιτητές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν φάουλ από την επιτιθέμενη ομάδα. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής μπορεί να παρέμβει όταν η επιτιθέμενη ομάδα διαπράξει ένα καθαρό φάουλ πριν η μπάλα μπει στο παιχνίδι, είτε σε ένα φάουλ είτε σε ένα κόρνερ. Αυτή η παρέμβαση αφορά φάσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε ένα γκολ που θα προκύψει, σε ένα πέναλτι που θα δοθεί ή σε άλλη τιμωρία.

Όταν ο διαιτητής αποφασίσει να παρέμβει σε τέτοια περίπτωση, το γκολ, το πέναλτι ή η τιμωρία θα ακυρώνονται. Στη συνέχεια, το φάουλ ή το κόρνερ θα επαναλαμβάνεται. Τέλος, καταργείται η κόκκινη κάρτα για την κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια συνομιλιών. Ο ρέφερι θα έχει πλέον τη δυνατότητα να δείξει κίτρινη κάρτα, εάν θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι αντιαθλητική.

Οι προκλήσεις της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, θα αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα στη League Phase του Champions League. Μεταξύ των αντιπάλων της συγκαταλέγονται κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι.

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις, το σύνολο της ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό, με στόχο να βρεθεί ανάμεσα στις 24 πρώτες ομάδες της League Phase. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας καλείται να δώσει σκληρή μάχη για να επιτύχει τον στόχο της στην απαιτητική αυτή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta