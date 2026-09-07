Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ: Τα πρώτα δείγματα γραφής και η φιλοσοφία Τρινκιέρι

Ο Νίκος Μοσχοβίτης προσπαθεί να διατηρήσει τη συγκρατημένη στάση του, μετά την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε. Η προσοχή του στρέφεται στη σημασία της διαδικασίας, καθώς η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ξεκινά τη νέα της πορεία. Τα πρώτα δείγματα γραφής έφεραν χαμόγελα, υποδεικνύοντας μια νέα εποχή για τον «Δικέφαλο».

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Ούντινε

Η ανυπομονησία ήταν φυσιολογική για τους φίλους της ομάδας, καθώς επρόκειτο να δουν για πρώτη φορά τη νέα σύνθεση του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, με την παρουσία των Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν. Τόσο το Σάββατο, στον αγώνα με την Ούντινε, όσο και την Κυριακή, στην αναμέτρηση με τη Νάπολι, τα αποτελέσματα και η συνολική εικόνα της ομάδας επιβεβαίωσαν ότι αυτή η ανυπομονησία δεν ήταν αδικαιολόγητη.

Μετά τη νίκη του Σαββάτου απέναντι στην Ούντινε, ο προπονητής Τρινκιέρι επέλεξε να ρίξει τους τόνους με τις δηλώσεις του. Ωστόσο, την επομένη, στον αγώνα με τη Νάπολι, μια ομάδα που συμμετέχει στο Eurocup και έχει φιλοδοξίες να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή της Euroleague, ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την απόδοσή του.

Η κυριαρχία απέναντι στη Νάπολι και οι απουσίες

Στην αναμέτρηση με τη Νάπολι, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μια εικόνα κυριαρχίας, δείχνοντας τις δυνατότητες της νέας ομάδας. Παρά το γεγονός ότι ο Νικ Καλάθης και ο Γκρέι έλειπαν από την αναμέτρηση, η ομάδα κατάφερε να επιβληθεί πλήρως στον αντίπαλό της, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό πρότζεκτ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η απουσία δύο σημαντικών παικτών δεν επηρέασε την απόδοση του «Δικεφάλου», ο οποίος έδειξε συνοχή και αποτελεσματικότητα. Η νίκη αυτή, απέναντι σε έναν φιλόδοξο αντίπαλο, ενίσχυσε την πεποίθηση για την ορθή πορεία που ακολουθεί η ομάδα στην αρχή της προετοιμασίας της.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Όσμαν και οι διακριθέντες

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με τη Νάπολι, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση που τον έκανε να μην έχει αντίπαλο στο παρκέ. Ο διεθνής παίκτης σημείωσε 31 πόντους, με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας: 6/7 τρίποντα, 3/5 δίποντα και 7/9 βολές. Στην στατιστική του πρόσθεσε 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 36 στην αξιολόγηση (efficiency).

Εκτός από τον Όσμαν, ο Χάτζινς συνέχισε να αποτελεί σταθερά από την αρχή της προετοιμασίας, σημειώνοντας διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Χουγκάζ, ο οποίος επιστρέφει μετά από μια μεγάλη απουσία, βρήκε τα σουτ του, ενώ ο Μπαζίνας φώναξε δυναμικό «παρών» μετά τις δηλώσεις του Τρινκιέρι το βράδυ του Σαββάτου.

Τα μηνύματα του Τρινκιέρι και η αντίδραση του Μπαζίνα

Οι προπονητές συχνά χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να περάσουν τα μηνύματά τους στους παίκτες τους, και ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει αποδείξει ότι διαθέτει τον δικό του τρόπο. Ενδεχομένως, κάποια μηνύματα, όπως αυτά που πέρασε δημοσίως για τον νεαρό διεθνή παίκτη το βράδυ του Σαββάτου, θα μπορούσαν να είχαν παραμείνει εντός της ομάδας.

Ωστόσο, η αντίδραση του ίδιου του παίκτη, του Μπαζίνα, την επομένη ήταν εξαιρετικά θετική. Σημείωσε 12 πόντους, όλοι από βολές, μοίρασε 7 ασίστ και έβγαλε μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, δείχνοντας ότι ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις παρατηρήσεις του προπονητή του.

Η φιλοσοφία του «process» και οι επόμενες προκλήσεις

Ο Αντρέα Τρινκιέρι τοποθετεί τον πήχη ψηλά σε καθημερινή βάση, κάτι που επιβεβαιώνουν όσοι τον ζουν από κοντά. Ο Ιταλός προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τον προορισμό που θέλει να φτάσει η ομάδα του και αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της κάθε ημέρας, καθώς και την επιμονή στη λεπτομέρεια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Τρινκιέρι, βρίσκεται σε μια διαδικασία χτισίματος σε όλους τους τομείς, εντός και εκτός παρκέ. Τα πρώτα δυνατά τεστ που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο έφεραν δεδομένα χαμόγελα στην ομάδα. Το «process» απαιτεί τον χρόνο του, με τον Τρινκιέρι να έχει αναφερθεί στο «αγ(κ)άλι-αγ(κ)άλι», τονίζοντας ότι όλοι εντός του ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθουν να ζουν υπό καθεστώς υψηλής πίεσης στην καθημερινότητά τους.

Οι επόμενες προκλήσεις περιλαμβάνουν την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, η ομάδα θα βρεθεί στο «Π. Γιαννακόπουλος» στο «T-Center», όπου αρχικά θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στις 18 Σεπτεμβρίου και την επομένη τον Παναθηναϊκό ή την Μπουργκ. Ο Τρινκιέρι αναμένει πρόοδο μέρα με τη μέρα από όλα τα μέλη της ομάδας, και αν κρίνουμε από όσα συνέβησαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, μάλλον την είδε από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Η εικόνα με την κούπα του «Memorial Pajetta» ήταν όμορφη, ας είναι η αρχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta